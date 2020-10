Ángela Torres: "Soy mala influencer"

"Flotando", su nuevo video lanzado ayer, convirtió a Ángela Torres en trending topic durante toda la tarde. "Debería estar más pendiente de las redes pero soy mala influencer", le contó a Marcela Coronel, que la entrevistó en Mucha Radio 89.1.

"Como estoy muy curtida con las críticas desde chica, solo le presto atención a las cosas lindas. Con las otras, me divierto con mis amigas. Es gracioso lo que los otros imaginan de uno", dijo.

La actriz y cantante recordó varios episodios en los que la pasó mal en el medio artístico. "A los 15 o 16 años me pidieron que adelgazara para protagonizar una obra. Y obedecí. Fue horrible, sufrí una una angustia mal –recordó Torres–. No lo consulté con mi mamá (Gloria Carrá) porque siempre fui muy independiente y aunque vivía con ella, no nos llevábamos tan bien. Igual en ese momento ella tampoco hubiera entendido que eso estaba mal".

Para Torres, son concepciones de "una época que ya pasó: para cambiar eso también militamos. Hubo un cambio muy grande, abrimos la cabeza y al mirarse uno y mirar alrededor salta que estaban mal cosas que eran tomadas como naturales", afirmó.

Sobre el Bailando por un sueño, donde participó hace cinco años, dijo que "no es un buen recuerdo. Fue lo más fuerte que tuve que atravesar en mi carrera. Era menor de edad y esperaba que hubiera un cuidado especial, pero no lo hubo ni de la producción ni de lo que se arma alrededor de ese programa".

"No la pasé nada bien, no lo pude disfrutar, me sentí muy atacada –agregó–. Recibía muchísima agresión, me amenazaban de muerte, se metían con mi cuerpo. Se me desestabilizó el corazón".

Torres contó que cuando la eliminaron, se sintió "libre". También, que sigue en pareja con el novio que tenía en esa época. "Somos una pareja abierta", dijo. Y aceptó que está trabajando en un gran proyecto como actriz pero que no puede dar más detalles.

"Aprendí a cantar antes que a hablar", dijo la cantante y contó cómo fue cambiando su relación con su abuela, Lolita: "ella se murió cuando yo era muy chiquita, pero desde que empecé a laburar me hablaban de ella en los sets y en la calle. A medida que fui creciendo fui flasheando más con su carrera, su ángel y talento. Cada vez admiro más su legado, es un ejemplo para mí", afirmó.