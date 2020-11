Más Cuidados y Máximos negociados

En una reunión con los empresarios del consumo masivo, el Gobierno empezó a avanzar en un nuevo esquema de los planes de precios de referencia, que potencia Precios Cuidados e inicia un proceso de descongelamiento paulatino y negociado de Precios Máximos, variante que seguirá hasta enero del 2021.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio, Paula Español, recibieron a directivos de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Casrech, la cámara de supermercados chinos, los mayoristas de CADAM, los comercios del interior nucleados en CAS y FASA, y la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA).

Todos esos sectores venían cuestionando el congelamiento de precios e incluso Copal, con el abogado Daniel Funes de Rioja, había emitido horas antes un fuerte comunicado contra la prohibición de aumentar. Pero en la mesa que planteó el Gobierno, se blanqueó la apertura de una negociación que intenta conformar, detalles más o menos, a todos los sectores.

Según contaron a Página I12 fuentes del ministerio de Desarrollo Productivo, lo que se planteó es que esta instancia de diálogo incluya, por un lado, el compromiso de los fabricantes de alimentos a sumar más productos de calidad y alta demanda a Precios Cuidados. Y en paralelo, iniciar un camino negociado de salida de productos de la canasta de Máximos, una variante que el Gobierno Nacional activó al inicio de la pandemia, como medio para lograr solidaridad de precios ante una situación crítica de caída de la actividad y perdida de empleo o reducción de salarios de los trabajadores.

Pero hay un punto aún más importante, en Desarrollo Productivo subrayan que la salida de algunos productos de Precios Máximos, no se va traducir en subas automáticas por el márgen que decidan los productores de de alimentos. Sino que se abre una instancia de negociación para un aumento acordado, basado en la estructura de costos. Fue el propio Kulfas quien, en cada ocasión en la que fue consultado, aclaró que el Gobierno entiende que hubo suba de costos para empresas, pero que los porcentajes de aumentos que se exigen son, muchas veces, más altos que el aumento en los costos.

Fuentes empresarias consultadas por este diario aclararon que están de acuerdo en hacer crecer los Cuidados, y también aceptan una salida "responsable" del congelamiento, pero exigen plazos más claros para empezar a implementar dichos cambios. De todos modos, no son la totalidad de empresarios lo que dicen que, sin aumento, no pueden seguir. Hay ceos de la Copal que entienden que, en un contexto de demanda caída y sueldos lejos de actualizarse, no hay mucho márgen para grandes aumentos si es que se quiere recuperar algo de ventas en la última parte del año.

Respecto del descongelamiento, este diario supo que la idea es que, primero, vayan saliendo de los Máximos algunos productos premium o con fuerte componente de importados, como bebidas alcohólicas, vinos y whiskies. Y que en paralelo los proveedores sugieran productos de primera línea, con alta demanda, para incluir en la canasta de Precios Cuidados.

A través de la Resolución 473/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, el Gobiernomunicó en el Boletín Oficial que “Precios Máximos” se prorrogará hasta el 31 de enero del 2021. En esa comunicación, se instó además a empresas de “la cadena de producción, distribución y comercialización” de los productos incluidos a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión” durante el período que dure la iniciativa. Naturalmente, estas negociaciones para actualizar y descongelar dadas a conocer en la jornada, no perjudican el fin del congelamiento, que será recién en 2021.