El Consejo de la Magistratura acelerará el concurso para los cargos que ocupan Bruglia y Bertuzzi

Diego Molea, miembro del Consejo de la Magistratura, celebró el fallo de la Corte Suprema que deja en claro que los jueces y juezas no pueden ser nombrados/as a dedo y dijo que rápidamente realizarán los concursos para reemplazar a los jueces Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal.

“Lo que resolvió la Corte es lo que veníamos planteando desde un principio. Se ajusta a lo que plantea la constitución nacional”, dijo Molea en comunicación con La Mañana de Víctor Hugo Morales en AM750. “La Corte dijo que hay un solo mecanismo para nombrar jueces, y dejó en claro que no puede haber atajos para designar magistrados”, agregó el abogado, quien sostuvo que Bruglia y Bertuzzi deberán volver a su lugar de origen.

Molea dijo además que desde el Consejo de la Magistratura han modificado su reglamento en los últimos meses para darle celeridad a los concursos. “Ya venimos trabajando para que los concursos sean más rápidos y no duren mucho tiempo. Además de eso, por recomendación de la Corte , desde el Consejo vamos a darle prioridad y vamos a hacer los llamados a concurso para que se tomen los exámenes rápidamente”, expresó el abogado. “Estoy convencido de que vamos a hacer concursos en un tiempo razonable. No me imagino que estos jueces se queden años en la Cámara Federal”, completó.