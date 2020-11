Bolivia: la expresidenta de facto Jeanine Áñez no estuvo en la asunción de Luis Arce

La vuelta a la democracia en Bolivia con la asunción del electo presidente Luis Arce, tras un año de gobierno de facto, no contó para la foto con la presencia de Jeanine Áñez, la ex presidenta interina que se instaló en el poder en noviembre de 2019, luego del golpe de estado que forzó la renuncia de Evo Morales.

Según explicó este sábado en su cuenta de Twitter, la ex mandataria dejó la ciudad de La Paz para volver a su hogar en la región amazónica de Beni. "He vuelto al Beni, a mi hogar, los que hoy me están acosando, tendrán tiempo", publicó en un mensaje en la red social.

"Aquí me quedo, a seguir aportando desde el lugar que me toque, tengo causas, defenderé los bonos y la democracia", añadió.

El jueves pasado, en un último mensaje desde el Palacio de Gobierno en La Paz, calificó como "logros" de sus once meses de gestión los bonos o ayudas sociales, la "consolidación de la democracia" en el país y la lucha contra la pandemia de la covid-19.

"Entrego un país con la pandemia controlada, con la economía levantándose y con la democracia bien cimentada", insistió el viernes en Twitter, donde agradeció a "los bolivianos por haberme acompañado en logros tan fuertes como los bonos. Con aciertos y errores, pero con todo mi amor y compromiso por Bolivia".

Áñez, abogada, de 53 años, asumió la presidencia transitoria de Bolivia el 12 de noviembre del año pasado, cuando era senadora opositora por Unidad Demócrata, tras el golpe de estado que forzó la renuncia del ex presidente Evo Morales.