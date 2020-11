Denunciaron violencia policial e invasión a la propiedad privada

Dos muchachos de 28 y 30 años denunciaron a policías de Joaquín Víctor González por dispararles y herirlos con balas de goma desde la ruta nacional 16 hacia cuando se encontraban en la Finca Sauce Solo de su propiedad.

Además afirman que fueron golpeados, detenidos de forma arbitraria y que los efectivos cuando ya los habían demorado ingresaron al domicilio y se llevaron el auto secuestrado.

A partir de esos datos que denuncian, los jóvenes afirmaron que la policía inventó un relato en el que sostienen que los detuvieron en un operativo de control vehicular y que además los acusaron de estar alcoholizados y tirar piedras.



El joven Darío Sajama de 30 años, relató a Salta/12 que con su hermano Cristián de 28 años estaban compartiendo el almuerzo y que se acercaron a colaborar con el chofer de un camión que llevaba carbón y se quedó al frente de su propiedad en la ruta nacional 16 por un desperfecto mecánico. Planteó que cuando llegaron los policías los corrieron, aún estando dentro de su propiedad (al costado de la ruta), y que comenzaron a dispararles con balas de goma para después detenerlos de forma violenta y mantenerlos privados de la libertad por alrededor de 9 horas.

El padre de los jóvenes, Miguel, dijo a Salta/12 que él había colaborado temprano llevando maderas y tacos para el camión y que pudiera equilibrar la carga y no volcara porque tenía las ruedas de atrás reventadas, después pasó rumbo a la casa de su madre en la ciudad, a 5 kilómetros. "Un vecino me llamó diciéndome que a mis hijos los estaba maltratando la policía, que les estaba haciendo tiros y que los cargaron como animales al móvil. Fuimos con mi hijo mayor a ver, y nos enteramos que mis dos hijos estaban detenidos y la misma autoridad (la policía) sacó el auto de la finca", manifestó.

Los jóvenes identificaron al policía que hizo los disparos con el apellido Carabajal e indicaron que es primo del chofer del camión. "Nos decía que nos retiremos, le dijimos que estábamos en la finca de nosotros (no salieron de la propiedad). Se enojó y le disparó primero a mi hermano, le dije que deje de disparar y a mí también me disparó en el tobillo, en la nuca, y en la espalda, después se me produjo una infección en el tendón y no puedo caminar,", relató Darío.

"Me esposaron, me tiraron al suelo, me ahorcaron y me hicieron tragar tierra porque era cerco arado, me dejaron casi inconsciente y me llevaron en la patrulla" , contó el joven.

Darío señaló que a su hermano le disparon en la pierna, en el brazo y a la altura del corazón. "Cristián quería correr pero como tenía ya una lesión en la pierna por la bala de goma quedó medio rengo, y le pegaron una sancadilla para que se caiga, lo ahorcaron y lo subieron al móvil", aseveró.

Según manifestó Darío, cuando ya estaban detenidos, la policía ingresó a la finca y secuestró el vehículo. Indicó que los efectivos hicieron después un descargo en la Fiscalía y dijeron que a los jóvenes los detuvieron en un control vehícular en la ruta, practicándole al que no sabía manejar ni tiene licencia de conducir una prueba de alcoholemia en el calabozo. "El portón estaba cerrado. Los vecinos dijeron que la policía ingresó y sacó el auto. Nosotros no estábamos circulando con el vehículo", afirmó Darío.

"Nos balearon y detuvieron dentro de la finca", expresó Darío. El padre contó que a la tarde encontró a los policías de nuevo en la propiedad familiar y le dijeron que estaban buscando un teléfono, "me pidieron disculpas, les dije que han violentado el domicilio", sostuvo. Miguel indicó que lo que hacían los policías era borrar evidencia después de la balacera. Sin embargo, Darío dijo que encontró algunos casquillos que quedaron allí.

"Esposados nos llevaron a la comisaría, nos hicieron el test de alcoholemia en el calabozo. Le han hecho una infracción a Cristian que no sabe manejar. En la Fiscalía nos dijeron que tenia 1,9 de alcohol y en la multa que hizo la policía dice que tenía 1,3. Nos quisieron perjudicar económicamente. Le hicieron una multa a mi hermano como que lo pillaron en la ruta. Y sí hubiera sido así ¿para qué nos balean", expresó Darío.



El joven detalló que en la celda al hermano le pegaron una cachetada. "Nos llevaron, nos bajaron del móvil, cuando estábamos al lado del calabozo, yo tenía el teléfono y coca de coquear, un policía se percató de eso y de que no nos pidieron las cosas. Mi hermano les dijo que tenían que hacer la requisa en la oficina como corresponde y le pegaron una cachetada, actuaron de mala manera y armaron todo para cubrirse. Si nosotros hubiéramos hecho las cosas mal, vamos y pagamos la multa pero el proceder de la policía es injusto"; manifestó Darío.

El joven dijo identificó a otro policía que entró a los tiros con arma reglamentaria y que lo detuvo a él junto a otro efectivo, aseguró que se llama Facundo Deza.



Los jóvenes manifestaron que los policías les generaron perjuicios porque están sin poder movilizarse bien producto de las golpizas y no han podido salir a trabajar. Darío realiza preventa de golosinas y Cristián es changarín, viven al día.

"Los policías cuando tienen que actuar no lo hacen e inventan cosas que no han pasado", sostuvo Darío. Añadió "entre todos se cubren".

Los demoraron alrededor de 9 horas. "Nos llevaron después de 4 horas al control legal en Quebrachal porque decían que no estaba el médico legal en Joaquín Víctor González o no nos quisieron hacer ver aquí. El médico José Muñoz puso que teníamos balazos de goma pero no sé si está el informe y si la policía lo entregó", sostuvo. "El médico nos preguntó qué había pasado, nos vio pero no nos curó" añadió. Después de la denuncia en Fiscalía también los enviaron para otro control médico en el hospital donde otro profesional constató las heridas.

El padre de los jóvenes denunció a los policías mientras aún estaban detenidos. El lunes fue a hacer otra denuncia Darío pero le "decían que una sola denuncia bastaba" y no se la tomaron al hermano, recordó. Cristian fue a denunciar a la Fiscalía y encontró negativas de las empleadas y un empleado que se negaban también. Después volvió con un abogado. Mientras el letrado estaba con ellos, los hicieron esperar para atenderlos. Cuando el abogado se fue ya no le querían tomar la denuncia. El padre también los había acompañado y dijo que recién cuando se mostró molesto y apareció la fiscal Marcela Elías le tomaron la denuncia al hijo.

"En la Fiscalía nos dijieron que no estaban tomando las denuncias, que vayamos a la comisaría 50"; detalló Darío.

La Finca Sauce Solo está a 5 kilómetros de la ciudad de Joaquín V. González, al costado de la ruta nacional 16. "Los policías se contradicen. Les han hecho daño a mis hijos. Actuaron mal cuando ellos fueron a colaborar. He llevado un testigo para hacer la denuncia porque inventan un procedimiento en un control rutinario que nunca ha existido", dijo Miguel.

El padre de los jóvenes expresó un pedido de justicia para que estos casos de violencia policial no vuelvan a ocurrir.

Salta/12 consultó con la Policía de Salta pero aún no tenían datos oficiales del operativo.