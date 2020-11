Elecciones en Brasil: el 60 % de las alcaldías no tendrá candidaturas de mujeres

En las elecciones municipales de este domingo, las primeras desde que Jair Bolsonaro es presidente, el 60 % de las alcaldías no tendrán candidaturas de mujeres. Según la encuesta realizada en la plataforma Gender and Number, sólo 37 ciudades (0,6 %) no postularon varones para cargos públicos, mientras que apenas en otras 15 hay más de cuatro mujeres en la carrera por la alcaldía. Entre las candidatas de Curitiba está Letícia Lanz, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la única mujer trans que se postuló para la alcaldía de una capital brasileña.

Para Carolina Plothow, embajadora del Vote Por Ellas São Paulo, la ausencia de candidatas es “una vergüenza no sólo para la idea de democracia, sino para el ideal que nosotras soñamos con la democracia”, dijo al portal de noticias Brasil de Fato. “Pensando en los movimientos de debilitamiento de las instituciones democráticas, que vienen en ascenso, no es sorpresa que existan capitales donde no hay candidatas mujeres para que los electores voten.”



SUDAN

Mujeres de Tigray buscan refugio

Se espera la llegada de hasta 200.000 personas que huyen de la escalada de violencia en la región etíope de Tigray en busca de refugio, tras los ataques armados atribuidos al Ejército de Liberación Oromo, principalmente sobre minorías étnicas. Según Amnistía Internacional (AI), la mayoría de las muertes corresponden a mujeres, niñxs y ancianxs que no pudieron huir. La organización informó ayer que decenas de personas, "probablemente cientos de ellas", fueron asesinadas este lunes en la región norteña de Tigray. "Hemos confirmado la masacre de un gran número de civiles, quienes serían trabajadores que no participaban de ninguna manera en la ofensiva militar en curso", declaró Deprose Muchena, directora de AI para África del este y del sur.

MEXICO

Reprimen a manifestantes

Integrantes de la Red Feminista de Quintana Roo denunciaron que el ataque a balazos de la policía contra manifestantes y defensoras de derechos humanos de esta semana, por el femicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado en el municipio de Benito Juárez, fue planeado por mandos superiores. La defensora y ex titular de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por Razones de Género de Quintana Roo, Lizbeth Lugo, anunció que las movilizaciones continuarán: en apenas 48 horas, tres mujeres fueron asesinadas en ese mismo estado.

“Queremos denunciar que Quintana Roo es feminicida; que no es el paraíso del Caribe, sino donde las mujeres pareciera que no valemos nada; donde a nuestros violadores o asesinos les dan permiso para violar la ley, donde a un fiscal le tiembla la mano y un secretario de Seguridad Pública está realizando un reality show en lugar de proteger a las mujeres,” denunció la activista Ariadne Song, una de las voceras de la Red Feminista. “Estamos hartas de tener miedo. Queremos estar libres y vivas en Quintana Roo.”