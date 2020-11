Las nuevas olas

Ya lo dijo Maya Angelou: todo en el universo tiene un ritmo, todo baila. Y gracias a compositoras a lo largo y ancho, las últimas semanas han dado aún más tela para no cortarse ni medio pelo al momento de danzar al son de melodías afrobeat. O sumirse en atmósferas hipnóticas con música robótica; dejarse arrastrar el ala por baladas pop; incluso -por qué no- repasar los orígenes del cosmos a partir de propuestas barrocas. En fin, de todo como en botica en esta nueva rocola de Las12, que reúne flamantes singles techno, indie rock, folk, y más.



Amigxs son los amigxs

La unión claramente hace la fuerza en Shelly, nuevo proyecto de Claire Cottrill, más conocida como Clairo. Mucho camino recorrido desde que, en 2017 y con apenas 19 años, se volviera estrellita viral con su bedroom pop Pretty Girl, decididamente lo-fi, y una línea que conquistó por su sobrada ironía: I could be a pretty girl, shut up when you want me to. De darse al silencio, nada: después vino el EP Diary 001 y, en 2019, volcándose al soft rock, el LP debut Immunity. Y ahora, cual retoño de cuarentena, pone pausa a la solitud y lanza nuevo grupo. “Con mis mejores amigos armamos una banda, Shelly; aquí van Steeeam y Natural”, la sucinta presentación del grupo que, además de Clairo, tiene a Claud, Josh Mehling y Noa Frances Getzug en sus filas. Componiendo el joven cuarteto en forma remota, desde sus respectivas ciudades de Estados Unidos, como evidencia el indie rockero Steeeam: “Sitting here, on my own, oceans away / Breathe in, keep it to myself I guess”. Natural, mientras tanto, surfea aguas synth-poperas, y el resto, con viento a favor, estará por llegar.

Ansiedad kiwi

El pop con trazos soul y R&B de la joven Benee ya venía haciendo olas en su Nueva Zelanda natal gracias a EPs como Fire on Marzz o Stella & Steve, pero dio el batacazo definitorio hace apenas unos meses, cuando su canción Supalonely, de 2019, arrasó a lo largo y ancho. Gracias a -cómo no- Tik Tok, devino hit de cuarentena, resonando fuerte el pegadizo I’m a lonely bitch de la letra. Que el clip sea una maravilla tecnicolor acabó por multiplicar los clicks y pronto ascendió el track en charts internacionales. Pues, como anticipo de Hey u x (su primer largaduración, que sale este fin de semana e incluye colaboraciones con Grimes, Lily Allen, Flo Milli), Benee ha compartido el tema Happen To Me. Otra faceta de esta chica de contrastes, que carga aquí contra el tabú de la salud mental, “escribiendo por primera vez sobre mis problemas de ansiedad”.

Peliaguda edad del pavo

Desde ídem latitudes, Emily Edrosa (exlíder de Street Chant) invoca años de duda e introversión, léase su adolescencia, en el sencillo NCEA. Época espinosa a juzgar por el videoclip: entre rituales brujeriles, una EE bañada en sangre homenajea a Carrie, la icónica teen marginada de habilidades telekinéticas, aunque su revancha sea menos feroz que la de la heroína de Stephen King: un indie pop guitarrero, adelanto de su primer LP solista, Another Wave Is Coming, que se propone “retrato hiperconsciente de la vida, de lo onírico a lo hostil”. Llegará en breve con mezcla del célebre productor John Agnello (Kurt Vile, Sonic Youth, y así).

A mover el bote

“If this world comes to an end / I wanna be there with you”, canta Romy Madley Croft, de The XX, en su debut como solista. Expresa fan del house de Ibiza y la música trance, el single Lifetime es una pista que pide, con perdón de la iteración, pista, escrita en el apogeo de la cuarentena londinense, embargada Romy “por el anhelo optimista de volver a encontrarnos en el club”. Deseo aún postergado, obvio es decirlo, aunque el sueño eufórico solo necesita parlantes y volumen a tope para cumplirse, cualquiera sea el lugar, la compañía. Lo perfecto, harto dicho, es enemigo de lo bueno.

Son las cosas del querer

De ser avance de su próximo disco, Chemtrails Over The Country Club, no augura una nueva dirección; y eso, sin duda, hará las delicias de tantísimas personas que bebieron los vientos de su aclamado Norman Fucking Rockwell!, de 2019. Como sea, Lana Del Rey ha vuelto a la lánguida carga con su balada Let Me Love You Like A Woman, nuevamente acompañada por el productor Jack Antonoff. Con mínima instrumentación, se quita su barbijo de redecilla (sin comentarios) para proponer cita edulcorada: “perdernos en la lluvia púrpura”, “hablar de los good old days”, “emborracharnos con champaña rosada”, “contar las olas”, “amar como una mujer” (sic).

Barroco Big Bang

Un cachito encriptado el humor de Björk que, en 2011, encapsulase distintas teorías sobre el origen del universo “desde la ironía, al estilo Monty Python”, a partir de textos sagrados en sánscrito, de la teoría del Big Bang, de mitos de pueblos nativos. De eso trata Cosmogony, del ambicioso disco Biophilia, que en estos días ha vuelto a resurgir con nuevas ropas estelares, barrocas, que la elevan más allá de las nubes. Gracias a la magnífica interpretación del coro islandés Hamrahlid, ensamble vocal al que ella misma perteneció cuando era una chicuela. Esta versión a capella de Cosmogony, cuenta con nuevos arreglos de la propia Björk, y es un adelanto del próximo álbum del coro, Come And Be Joyful, que saldrá el mes que viene con canciones folk de esos lares y otros covers.

La noche, al límite

Otra de reversiones: a semanas de lanzar el explosivo Midnight Sky, synth-pop discotequero inspirado en Edge of Seventeen de su adorada Stevie Nicks, Miley Cyrus ha vuelto a prender la mecha con un mash-up sensacional. Edge of The Midnight encuentra las inconfundibles voces de sendas damas, Cyrus y Nicks, fusionando partes de ambos temas, en una colaboración donde vuelan chispas a lo pavote desde el clásico riff de apertura.

Robótica cinefilia

A casi una década de la disolución de las añoradas Pipettes, notable grupo que revivió sonido y estilo de las girl bands de los 60s, Gwenno -una de sus ex integrantes- sigue desmarcándose de aquellos vestiditos a lunares. La artista de Cardiff se ha tirado de cabeza a un electropop más experimental, patente en discos como Y Dydd Olaf (inspirado en la novela sci-fi del escritor Owain Owain) y Le Kov (“el lugar de la memoria” en cornuallés, lengua celta casi extinta, en la que compuso todos los temas del LP en pos de “preservar el idioma, crear un documento vivo, explorar su identidad y sus infinitas posibilidades creativas”). En estos días, además de colaborar con la banda de culto Manic Street Preachers en una nueva grabación del tema Spectators of Suicide, se avino la artista a crear musiquita para uno de sus podcasts favoritos, The Cinematologists, donde se analizan films, films y más films. Cinéfila ella misma, la pieza Theme from The Cinematologists ya es cabecera instrumental del programa con su melodía robótica, inspirada –cuenta Gwenno- en la obra de compositora Delia Derbyshire, pionera de la electrónica, co-creadora del legendario tema de Doctor Who.

De espías…

Entre el spoken word y el estallido pop, Want Me: monólogo interior de Bella Latham, alias Baby Queen, sudafricana afincada en Londres que dedica 4 minutos a desnudar su colosal flechazo por Jodie Comer, la villana de la serie Killing Eve, asesina a sueldo, maquinola de asesinar. “Me encanta que sea un fluir de la conciencia; casi un berrinche sónico, adolescente, lo más parecido a una canción de amor que puedo componer”, ofrece esta ascendente artista de 23.

Y además, para quien desee celebrar que ¡por fin! la saga del agente inglés más famoso, 007, tendrá una mujer en el rol estelar -confirmada la actriz afrobrit Lashana Lynch-, va envolvente sugerencia: una nueva versión de Goldfinger. A sabiendas de que era misión imposible superar la arrebatadora voz de Shirley Bassey, la valiente chanteuse Simone White optó por un enfoque distinto: más espectral, igualmente hipnótico, que dispensa los versos con suavidad, mientras la guitarra reverbera con efecto narcótico.

¡Ay, ay, Aya!

Tras el sonado éxito de Djadja con sus cientos de millones de reproducciones, la francesa-maliense Aya Nakamura, con base operativa en París, redobla la energía afrobeat con ritmos urbanos en el sugerente Doudou, su último single, que formará parte del esperado largaduración Aya, tercero de la artista, donde promete mostrar “nuevas facetas, más ricas y personales”. La crítica gala, expectante: al fin de cuentas, medios como Les Inrocks declaraban que con su disco pasado, Nakaruma, la chica había “reinventado los códigos de la escena R&B a partir de tracks como Copines, Pookie, el mentado Djadja”.

Raperas marsellesas, unidas

Continúa batiendo récords Bande organisée, tema del rapero galo JUL y un largo etcétera de colegas (SCH, Kofs, Soso Maness, entre ellos), donde a la velocidad de la luz, se suceden versos sobre trapicheo, bling bling, hashish, covid, cloroquina; además de pullitas al norte. Es, después de todo, parte del megaproyecto del músico para elevar a referentes de Marsella, para el que ha hecho piña con 50 raperos de esta urbe portuaria en pos de crear 13’Organisé, disco reciente. Así las cosas, notaron mujeres de la escena que salvo raras excepciones -como Keny Arkana-, ellas brillaban por su ausencia en el álbum, y al grito de “Nosotras también existimos”, se han organizado por cuenta propia. Son ocho las raperas marsellesas -Saaphyra, Veemie, Tehila Ora, Lil So, Ladyland, Léna Morgan, Mina West y Mely- que han remixado Bande organisée, aportando duchamente sus toques al que viene siendo uno de los temas del momento por esas latitudes.

Y además…

Más de un año sin novedades y, de pronto, irresistible subidón: “Daylight / Eat a piece of cake to start the day right”, sugiere la banda australiana Middle Kids nomás arrancar R U 4 Me, single con aires de Strokes que devuelve a la cantante y compositora Hannah Joy a la escena; con Tim Fitz en bajo y Harry Day en batería. Después de varios EPs y el muy bien recibido Lost Friends, la novedad llega con clip bajo el brazo: un chicuelo que las pasa canutas en la escuela militar y encuentra respiro a lo Billy Elliot, echándose unos pasos con el grupo de Sydney.

Quien sí la pasó pipa el 2019 fue Jade Bird, cuyo homónimo LP le valió toques como el del Newport Folk Fest, donde se dio el lujazo de compartir escenario con Dolly Parton y otras referentes de la escena… Sheryl Crow y Brandi Carlile, entre ellas, que han adoptado a esta inglesita bajo su ala, en calidad de mentoras. En estos días, la chica pájaro vuelve a tomar vuelo country rock con Headstart, su último sencillo, que a su decir, “nace de las ganas de traer un cachito de luz en estos momentos tan complicados”.