Violento operativo de la Policía de la Ciudad para desalojar manteros 

La policía de la Ciudad ejecutó este mediodía un violento operativo para desalojar manteros en el barrio porteño de Flores. En un episodio marcado por el abuso de las fuerzas de seguridad, cuatro personas quedaron detenidas, entre ellas, un hombre que fue reducido a los golpes por más de diez efectivos.

Los hechos sucedieron en la avenida Avellaneda y fueron registrados por una joven que publicó los videos en sus redes sociales, en donde se ve cómo los policías le pegaron a un hombre que cayó al suelo con la cara ensagrendatada.

“Hoy como muchas veces hubo disturbios con los manteros para sacarlos del lugar. Lo vi mil veces, veo como empiezan a agitar la policía para que se vayan pero hoy se fue todo de las mano cuando se llevaron a uno de ellos delante de toda esta gente que obvio no estamos de acuerdo (sic)”, relató Dahiana, quien presenció todo el operativo.

La joven describió el proceder de la policía de la Ciudad frente a las personas que repudiaban la detención de los manteros: “Agarraron a un pibe que no tenía nada que ver, que estaba mirando y gritando como toda la gente, como yo inclusive, porque no podíamos creer lo que veíamos”. Y agregó: “El pibe lo único que hizo fue gritar como todos lo que estábamos ahí, gritar para que no se lleven la mantero que estaba laburando”.



En un segundo video se puede observar de qué forma al detenido le quitaron sus pertenencias, mientras su hermana menor, que intentó defenderlo, fue sujetada por un efectivo.

Fuentes policiales informaron que agentes de la Comisaría Vecinal 7 C, durante una recorrida, encontraron a un hombre armando su puesto en una esquina de la avenida con la calle Helguera. Al pedirle que lo levante, se resistió y por este motivo procedieron a demorarlo. De acuerdo a la versión oficial, este hecho generó el repudio de algunas personas que circulaban por la zona y desencadenó las brutales detenciones.