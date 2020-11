Isidoro Zang presenta su nuevo libro

Con más de 46 años de fotógrafo y muchos reconocimientos en el mundo de la cultura, Isidoro Zang edita El Común de la Gente, un libro con fotografías en blanco y negro donde predominan personas comunes como trabajadores, artistas callejeros y simples peatones.

En esta obra prácticamente el único texto es una introducción de Raúl Cottone, su amigo, con quien además de compartir la profesión se embarcó en la edición de este material. “Muchos me decían que yo tenía que hacer un libro con mis fotos. Yo consideraba que estoy muy grande para meterme en todo el trabajo de armado del libro, entonces, le envié a mi amigo Raúl Cottone, que tiene una imprenta en Santa Fe, una selección de las cuales sólo eliminó 7 u 8 y se encargó de diseñar el libro y escribir una presentación”, contó Zang.

El libro de Isidoro es totalmente en blanco y negro intenso, juega con las luces y las sombras como contrarrestando el ardor de lo que muestra. En relación a la falta de texto, Isidoro explicó: “No quería escribir, quería que la gente mirara las fotografías y viera lo que quiera ver. Tiene pocos textos que hablan de fotografía y de paisajes urbanos, también tiene dos currículum vitae míos, uno real y uno alternativo que lo pusimos en la contratapa”.

El autor y fotógrafo contó que para poder hacer la impresión de su publicación realizó una preventa y que las fotos seleccionadas son de 2019 y 2020, “básicamente porque no tengo muchas ganas de revisar los archivos y por cuestiones afectivas, una vez que ya sacaste la foto ya hizo un circuito, ya está".

Sobre los protagonistas que aparecen en sus páginas, Zang expresó: “En este libro predomina la gente que no tiene prensa, que solamente puede llegar a tener prensa cuando aparece su foto en el obituario o cuando forma parte del índice de la pobreza. La gente del poder ya tiene su fotógrafo y siempre tienen su foto, estas personas comunes no, esa es la intención, por eso el libro se llama El Común de la Gente, esto hago y esto es lo que muestro, hago lo que me parece que tengo que hacer”.

Sobre su vida y la fotografía, Isidoro contó que la fotografía es algo así como su filosofía de vida. “Hago fotos hace 46 años, empecé de adolescente, pero nunca lo había hecho de forma tan continuada. De chico, en Buenos Aires, pedí estudiar fotografía y mis padres dijeron que no, así que estudié óptica y cuando llegué a Salta tuve una óptica, pero es una profesión que me obligaba a estar 8 horas en un negocio y yo no sirvo para estar tantas horas en un solo lugar. Todo el mundo me dice que nací en la calle, yo necesito libertad y la fotografía me da libertad”, explicó. Y agrega: “y siempre con contenido social, creo que es necesario mostrar la realidad y que la gente vea que pasa alrededor".

Zang nació en la Capital Federal en agosto de 1945 y se radicó en Salta en Julio de 1974, año en el cuál comenzó a participar en distintas muestras individuales y colectivas.

También participó en diversos fotoclubes y grupos culturales. Obtuvo premios a nivel provincial, regional y nacional y al día de hoy varias de sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas del país y del extranjero. Por su labor sostenida como fotógrafo le otorgaron el Mérito Artístico de la Provincia de Salta.



El Común de la Gente tiene una tirada inicial de 100 ejemplares, está disponible en algunos puntos de la Capital salteña (Mamoré, Kiosko de Arte, librerías Doce Letras y Rayuela) o también se puede solicitar al autor a través de un mensaje privado a su Facebook personal.