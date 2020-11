El impactante mensaje del DT del Real Madrid para Facu Campazzo

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid en básquetbol, ya está sufriendo por la futura ausencia de Facundo Campazzo, que este domingo se despidió del club español para marcharse a Denver Nuggets en la NBA. Sin embargo, el técnico disfrutó del jugador argentino hasta el último segundo y lo alabó una vez oficializada su partida, tras victoria ante por 100-78 sobre el Baxi Manresa. "Sólo tengo buenas palabras para él, ha sido un jugador que ha sido capaz de crecerse siempre en los momentos malos", remarcó Laso.

Llegado a Madrid en 2014, tras la disputa del Mundial de España, Campazzo vivió diferentes situaciones en el club, pero de acuerdo a lo que destacó Laso, siempre se mostró positivo, lo que le permitió alcanzar todos los objetivos que se propuso. "Lo conocí hace cinco o seis años cuando llegó al Real Madrid y no tenía ninguna duda de él como jugador", remarcó el técnico, que en aquel momento no lo usaba mucho ya que prefería a los experimentados bases de la selección española, Sergio Rodríguez y Sergio Llull. Sin embargo, resaltó la actitud del argentino. "Desde el primer momento ha sido capaz de tener un crecimiento personal y como jugador. El primer año vivió una situación difícil viniendo de Argentina y encontrarse con los dos Sergios, pero siempre mantuvo una mentalidad muy positiva que le ha permitido crecer mucho como jugador".

En ese sentido, Laso no ahorró elogios para Campazzo, al que siempre aconsejó de forma especial por la posición en la que se desempaña en la cancha, la misma en la que el entrenador español había brillado como jugador. "Sólo tengo buenas palabras para él, ha sido un jugador que ha sido capaz de crecerse siempre en los momentos malos", recordó Laso. "Siempre fui muy exigente con él para que mejorase y fue muy receptivo con la idea de seguir creciendo. Su entrada en el equipo fue muy positiva y su crecimiento también" añadió Laso, que aprovechó a su jugador hasta último momento: por más que ya se sabía de su partida a los Nuggets, el viernes lo utilizó en la victoria ante el Fenerbahce por la Euroliga, donde Campazzo aportó siete puntos y 12 asistencias, y el domingo lo dejó en el campo 25 minutos para que se luciera en su gran despedida, con 20 puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias y cinco robos para una valoración de 28, antes de abrazarse con el entrenador y sus compañeros, especialmente dos símbolos del club como Llull y el capitán Felipe Reyes.

Tras el encuentro ante el Manresa, Campazzo oficializó su despedida con una carta en sus redes sociales en las que dejó en claro el motivo de su partida: "Debo ir a cumplir mi sueño. Llevo una vida esperando concretarlo".

A los 29 años, después de seis temporadas en Peñarol de Mar del Plata, cuatro en el Real Madrid en dos etapas y otras dos en el UCAM Murcia, Campazzo llegará a la NBA para jugar en Denver Nuggets, subcampeón de la Conferencia Oeste en la última temporada. Por eso, a su despedida de España, donde logró 10 títulos, entre ellos la Liga ACB en tres oportunidades y la EuroLiga en dos ocasiones, no le podía faltar épica.

Las emotiva carta de despedida

Las palabras de Facundo Campazzo para anunciar su despedida de España y del Real Madrid, a través de sus redes sociales:

Llegó el momento, Hoy fue mi último partido en el Real Madrid y la verdad es que tengo una mezcla de sentimientos muy grande. Siento nostalgia desde hace ya varios días. En este club pasé momentos únicos, inolvidables, que marcaron mi carrera y mi vida Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar en el futuro.

Me voy de España siendo una persona completamente distinta de la que llegó en 2011. Acá aprendí, maduré, comprendí el valor del trabajo, conocí lugares hermosos y gente increíble. Recibí afecto y contención en cada uno de los pasos que fui dando. Sería injusto no mencionar a la familia de UCAM Murcia: a su dirigencia, a su afición, a los amigos que me quedaron. También ocupan un lugar central en mi corazón.

Se termina una etapa. De crecimiento y enseñanzas permanentes. Fui muy feliz en este país. Pero ahora debo ir a cumplir mi sueño. Llevo una vida esperando concretarlo. Gracias por tanto".