Ley del fuego: aclaración sobre el Frente de Izquierda

Página/12 dedicó su nota de tapa de hoy al debate sobre la ley de Fuego, que ya tiene media sanción de Diputados y se discutirá en el Senado. En la volanta de tapa se consignó por error que el Frente Izquierda había votado en contra de esa iniciativa en la Cámara Baja.

En el debate, los diputados del FIT Nicolás Del Caño y Romina Del Plá votaron a favor aunque señalaron lo que consideraron límites del proyecto de ley de Manejo del Fuego: “que no es retroactivo, por lo cual los terrenos incendiados este año no serían protegidos; que no establece sanciones ni mecanismos claros de control; no se prohíben los desmontes y ante los recursos ya insuficientes para paliar el desastre de los incendios, el Presupuesto 2021 recorta las partidas”.

Denunciaron además que la causa fundamental de los incendios “es un modelo de negocios agrarios amparado e impulsado por todos los gobiernos”. La información fue corregida en la edición web. Pedimos disculpas a los lectores y legisladores.