La emotiva despedida de Maradona: Messi, Vilas, Ginóbili y todo el deporte argentino

La conmoción es mundial. El desconsuelo, inconmensurable. Diego Maradona, el máximo mito del deporte, falleció casi un mes después de cumplir los 60 años. Y los protagonistas argentinos, todos aquellos que lo consideran un ícono entre los íconos, se encargaron de despedirlo con dolor y mucho pesar.

Lionel Messi, dirigido por Diego en el Mundial de Sudáfrica 2010, se mostró consternado tras la noticia ocurrida el mediodía de este miércoles en la casa del Tigre en la que el astro encaraba la recuperación por la operación en su cabeza.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Messi envió un mensaje en el calificó a Maradona como eterno y consideró que la muerte de Diego dejó mucha desazón para el pueblo argentino. "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno", escribió La Pulga, con dos fotografias en las que están juntos.

"Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD", completó Messi, figura del seleccionado que tuvo a Diego como entrenador entre 2008 y 2010. Una de las anécdotas más conocidas de aquella sociedad, que tuvo su momento cumbre en la Copa del Mundo, fueron los consejos que Maradona le dio a Messi para que mejorara la efectividad en sus tiros libres.

Fernando Signorini, preparador físico de la Selección en aquel momento, relató cómo Diego le dijo a Lionel que acompañara más el movimiento del remate con su pie, para que la pelota tomara la dirección que quería. Desde aquellos consejos en Marsella, Messi mejoró de forma notable la ejecución de sus tiros libres, con los que anotó muchísimos goles tanto en Barcelona como en la Selección Argentina.





Emanuel Ginóbili, un símbolo de la Generación Dorada del básquetbol argentino a la que Maradona siempre alentó, dejó un mensaje muy sentido en su perfil de Twitter: "¡Muy triste! ¡Gracias Diego por tan lindos momentos! Abrazo enorme para toda su familia y para un pueblo que lo amó profundamente".

Más allá de su condición de gigante, Maradona siempre tuvo interés por el deporte en general y, por ello, asistió siempre que pudo a los compromisos de otras selecciones nacionales en las distintas competencias. En ese sentido, la Generación Dorada no fue la excepción.

Carlos Delfino, otro de los integrantes de aquella camada que se colgó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, publicó una palabra que lo resume todo: "Eterno". Fabricio Oberto, el histórico pivot de aquel emblemático equipo, también mostró su dolor por Maradona: "Un día muy triste. Gracias DIEGO por todos los momentos y alegrías que nos diste".

Otro recuerdo de Maradona y su vínculo con el deporte argentino es su presencia en innumerables series de Copa Davis. El tenis, sin dudas, era otra de sus pasiones: además de otras definiciones que terminaron en derrota para el tenis nacional, Diego estuvo en la final mundial que consagró a la Argentina en Zagreb 2016, con el triunfo 3-2 ante Croacia. "El Flaco", como él mismo había bautizado a Juan Martín Del Potro, hizo pública su tristeza ante la noticia de su partida: "Siento que volvés al lugar que te pertenece, EL CIELO. Para mí nunca vas a morir. Descansá en Paz".

Por su atracción con la Copa Davis también lo despidió David Nalbandian, otro emblema del tenis argentino, protagonista en tres finales del mundo: "Levantando la Copa del Mundo te voy a recordar siempre. Nunca te voy a olvidar, Diego. Sos eterno". Y, como no podía ser de otra forma, el mayor tenista nacional de todos los tiempos también dejó su mensaje personal: Guillermo Vilas eligió publicar un emoticón triste y enviar un "abrazo muy fuerte" a toda su familia.

"No tuve la suerte de conocerte, tampoco tengo una foto con vos. Pero, al igual que millones de personas en el mundo, hoy siento un dolor inmenso. Me quedo con esta imagen. ¡Solo contra el mundo, como tantas veces! Gracias, Diego", fueron las palabras que le dedicó la rosarina Nadia Podoroska, la mejor tenista argentina del momento y reciente semifinalista en Roland Garros. Y Diego Schwartzman, número nueve del ranking ATP, hizo alusión a su propio nombre: "Qué decirte, 10. Me llamo Diego por vos... lagrimeo cada 5 minutos. Sos lo más grande que dio el deporte. El superhéroe que jamás pensamos que se iba a ir y te fuiste... descansá en paz. Te vamos a extrañar mucho".

Luciana Aymar, otro símbolo del deporte argentino, elegida la mejor jugadora de hockey del mundo en ocho ocasiones, lo despidió con una foto que los encuentra juntos: "Con esta sonrisa te voy a recordar siempre. Una tristeza enorme tu partida, Diego querido. El mundo te llora pero también te agradece por deleitarnos y regalarnos tanto talento".

[email protected]