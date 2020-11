Los nombres que le dan sentido a las luchas

Con carteles pegados en autos, bicis, motos y colectivos, los nombres de 272 víctimas de femicidios de todo el país recorrieron ayer las calles céntricas de Rosario, en el marco de Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra Mujeres, Lesbianas, Travesti, Trans, Bisexuales y No Binaries. "No más víctimas de femicidios, lesbicidios, trasfemicidios y travesticidios", fue uno de los reclamos que proclamaron tras la caravana que organizó el comité feminista, con barbijos y distanciamiento social, por el contexto de pandemia que exige cuidados especiales. "La sangre de las mujeres se reveló", cantaron a lo largo de la movilización que fue de la plaza San Martín al Parque España.

Pañuelos verdes, globos violeta y guirnaldas de varios colores decoraron los diferentes rodados que recorrieron las calles con cánticos y bocinazos. Entre los reclamos, gritaron: "Basta de discriminación y violencia simbólica, mediática, obstétrica, política, física, sexual, psicológica, laboral, económica, en la casa y en la calle, en el trabajo y en la pareja". La proclama fue leída desde las escalinatas del Parque España --no en el Monumento, como estaba planeado, ante la posible llegada de gente a despedir desde allí a Diego Maradona--. Y reclamaron: "En contexto de pandemia todos nuestros derechos están vigentes". Muchas mujeres se asomaron a acompañar desde puertas y balcones.

El reclamo de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo estuvo presente. "Las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, bisexuales, indígenas, originarias y afro, nos unimos en contexto de pandemia y exigimos aprobación ya del proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito; Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir", gritaron sobre el reclamo que esperan "que sea ley" antes de que termine el año.

También exigieron: "Desmantelamiento de las redes de trata y aparición con vida de las víctimas; condiciones dignas de trabajo, cuidados y protección; reconocimiento de los derechos laborales, acceso a la jubilación y obra social de las trabajadoras sexuales; aprobación en Santa Fe de la ley de reparación histórica; aprobación provincial de la ley de ESI e implementación en todos los establecimientos escolares de la provincia; la creación de un Fondo Provincial y Municipal para atender la Emergencia de Violencia de Género, que se agrava en el contexto de la pandemia".

Entre otros puntos, pidieron "reconocimiento legal y presupuestario de mujeres indígenas, de pueblos originarios y afro; garantizar el acceso a los dispositivos de atención en violencia de género para mujeres y diversidades sexuales con discapacidad y diversidad funcional; rampas, ascensores, intérpretes de lengua de señas y operadoras para el acceso de todes ¡La invisibilización es violencia!", aseguraron.

Además, apuntaron a la "efectiva aplicación de las políticas LGBTI, de la Ley Micaela en el Poder Judicial y de la Ley Brisa; patrocinio jurídico gratuito para familiares de víctimas de femicidios; y cumplimiento de ley de Parto Respetado en instituciones públicas y privadas".

Y dijeron "basta de violencia institucional; que la deuda externa la paguen quienes la contrajeron; sanción del impuesto a las grandes fortunas ¡la deuda es con nosotres!". Y pidieron "una sociedad sin manicomios; pleno acceso a la ley de jubilación de amas de casa, sancionada en 2005; que los gobiernos cuiden el medioambiente, basta de fumigarnos, basta de quemas que producen un ecocidio ¡Ley de Humedales ya!".

Sobre el final, exigieron "justicia por Paula Perassi, María de los Ángeles Paris, Silvia Suppo, Fabriana Poggiani, Vanesa Celma, Guadalupe Medina, Nerea Barbosa, Vanesa Zabala, Azul Montoro, Pamela Tabares, Sandra Cabrera, Karen Peralta, Raquel Benavidez, Florencia Coria, Julieta del Pino, María Florencia Gómez, Lorena Riquel y para las 272 víctimas de femicidios en el país. ¡Basta de violencia machista! ¡Paren de matarnos! ¡Con vida y libres nos queremos!".