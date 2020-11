Los demócratas salieron al cruce de Trump por el indulto a su exasesor de seguridad

Distintas figuras del partido demócrata expresaron su indignación por el indulto del presidente saliente Donald Trump al general Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos rusos en 2017. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó el indulto como un "grave acto de corrupción".

Trump había anunciado este miércoles el indulto a su exasesor de Seguridad Nacional. La disposición anula todo el caso penal abierto contra Flynn, justo cuando un juez federal estaba decidiendo si aceptaba una moción del departamento de Justicia y la Fiscalía para desestimar los cargos contra el general retirado. Aunque se declaró culpable, Flynn cambió de abogados y pidió revertir su asunción de culpabilidad.

Como era de esperar, los demócratas salieron con los tapones de punta. "Lamentablemente, este indulto es una prueba más de que Trump planea usar sus últimos días en el cargo para socavar el estado de derecho a raíz de su fallida presidencia", aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a través de un comunicado.

Exigió además que desde el nuevo Congreso los demócratas trabajen coordinadamente para "evitar que cualquier presidente abuse del poder del indulto", al que considera un "grave acto de corrupción".

"Los facilitadores del presidente han construido una elaborada narrativa en la que Trump y Flynn son víctimas y la Constitución está sujeta a los caprichos" del mandatario, dijo por su parte el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler. "Los estadounidenses rechazaron profundamente estos desatinos cuando votaron para que el presidente Trump deje su cargo", agregó.

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff, dijo que el indulto no lo sorprendió, aunque de todas formas lo considera "deshonesto". "Flynn se declaró culpable de esas mentiras, en dos ocasiones. Un indulto de Trump no borra esa verdad, sin importar la manera en que Trump y sus aliados intenten insinuar otra cosa", destacó.

Pero incluso la organización republicana The Lincoln Project, que suele ser crítica de Trump, tuiteó: "No hay nada bueno en esto. No hay nada honorable en esto. Sólo el último suspiro de un hombre corrupto en su salida".



"Un gran honor"

"Es un gran honor para mí anunciar que el general Michael T. Flynn ha recibido un indulto total", había tuiteado Trump el miércoles. Luego volvió a hacerlo para desearle a Flynn un feliz Día de Acción de Gracias y una "gran vida". El general retirado se lo agredeció calificando el indulto de "histórico".

Flynn fue el primer allegado del presidente en ser investigado por sospechas de connivencia entre Moscú y el equipo de campaña del magnate republicano en 2016. Esa investigación empañó los dos primeros años del mandato de Trump, pero se cerró por ausencia de pruebas.

Flynn participó en la campaña ganadora del mandatario y tuvo luego intercambios confidenciales con el embajador ruso en Washington Serguéi Kisliak, en diciembre de 2016. El FBI lo interrogó el 24 de enero de 2017, cuando ya era asesor de Seguridad Nacional, pero ocultó esos contactos. A raíz de eso tuvo que renunciar por haberle mentido también al vicepresidente Mike Pence.

En 2017, Flynn se declaró culpable de perjurio y aceptó colaborar con la investigación sobre el caso ruso. Pero en 2019 cambió de abogados y de estrategia de defensa, y desde entonces pedía la anulación del juicio, declarándose víctima de una supuesta manipulación.

En mayo, el Departamento de Justicia, dirigido por Bill Barr, uno de los aliados más sólidos de Trump, abandonó las acciones judiciales contra él, una decisión muy inusual cuando el acusado ya reconoció su culpabilidad. Una nueva administración podría haber reabierto el caso, pero el indulto de Trump cierra definitivamente esa posibilidad.

La abogada de Flynn, Sidney Powell, le admitió al juez que había hablado del caso de su cliente con el presidente Trump, pero también dijo que el general retirado no pedía un indulto porque quería ser reivindicado en los tribunales.

Hasta el fin de semana pasado, Powell formó parte del equipo legal del presidente en su intento de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales en las que Joe Biden resultó ganador. Antes de ser apartada, Powell denunció sin pruebas que el chavismo había cometido fraude en las elecciones de Estados Unidos.



¿Quién es Michael Flynn?

El general de 61 años fue el principal asesor de seguridad nacional de Trump. Al igual que el mandatario, Flynn no provenía de las que se consideran las estructuras tradicionales de Washington.

Creció en el barrio de Queens en Nueva York y llegó a los más altos rangos militares sin el linaje de West Point, la academia donde suelen formarse los más altos militares. Se graduó en la Universidad de Rhode Island y a pesar de sus antecedentes poco convencionales logró escalar los rangos hasta llegar al cargo más alto de inteligencia militar en Estados Unidos.

Fue así como el condecorado militar participó en las campañas del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. En 2012, Flynn fue nombrado por el entonces presidente Barack Obama como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el principal organismo militar de espionaje extranjero que opera bajo la jurisdicción del departamento de Defensa.

Pero dos años después, su carácter empezó a salir a la luz y se vio forzado a dejar el cargo debido a sus controvertidas opiniones sobre el islam y las diferencias con sus superiores respecto a su gestión y su visión para la agencia. Más tarde llegó el salvavidas de Trump, con un irresistible ofrecimiento para participar en su campaña.