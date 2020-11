El festival Somos Antídoto entrega su segunda edición virtual

Somos Antídoto, el festival que celebra la hermandad de los pueblos latinoamericanos, transitará este domingo (29 de noviembre) a las 21 su segunda edición virtual con un elenco de artistas de toda la región, desde Argentina hasta México. “Necesitamos compartir nuestros sueños de una América en paz, sin golpes, fascismos ni bloqueos, y que reconfigure integralmente las prioridades de la vida pública de nuestras naciones. Por eso celebramos este gran encuentro cultural solidario en defensa del derecho universal a los cuidados”, sostienen los organizadores.

“Ser antídoto para nuestra América es impensado sin la alegría que Diego nos regaló”, precisa Paola Gallo, presidente del Espacio de la Fraternidad Argentino Cubana (EFAC), una de las instituciones organizadores, y cuenta que esta segunda edición estará dedicada a la memoria del astro del fútbol, recientemente fallecido. “La muerte de Diego es tragedia nacional acá en Cuba. Ha sido un año de muchos golpes. En nuestro país han muerto muchas personalidades importantes de la cultura, no solo por el Covid”, dice el músico cubano Roly Berrio, desde Santa Clara. “En el plano humano esto es fatal porque el Diego trascendía todas las escalas. Él estuvo aquí y formó parte de la vida de los cubanos”, señala Berrio, que participará del festival.

En esta edición, que se transmitirá de manera gratuita por el canal de YouTube del EFAC, participarán el español Luis Pastor, los argentinos Piero, Daniel Devita, Patricia Malanca, Susy Shock, Luciana Jury, Mauro Guiretti y Blas Rivera, la colombiana Aumada Kima, los mexicanos David Aguilar, Ingrid Lozano y Soneros del Tesechoacan, los cubanos Roly Berrio, Ariel Díaz, Yordan Romero, Yatsel Rodríguez, Dúo Karma y Yaima Orozco y las brasileras Nabru y Gabriela Fausto, entre muchos otros. Se podrá seguir a las 21 en Argentina, a las 18 en México y a las 19 en Colombia.

Con el apoyo de la Red Feminista para la Transformación y el Instituto de Formación Política de Morena, México, el evento también pondrá eje en la reivindicación de los derechos de las mujeres y disidencias. “Lo interesante en esta edición es la incorporación de la perspectiva de género, porque es justamente una de las voces segregadas. La mecha feminista se extiende por toda Latinoamérica y queremos que eso esté puesto como discursivo dentro de este festival, porque estamos hablando de las minorías postergadas”, explica la cantora Patricia Malanca.

“Y esta nueva ola progresista y conquista de derechos en la región está inspirada claramente por la fuerza de mujeres y disidencias”, analiza Malanca. “Es importante, entonces, poner en valor la fuerza femenina en la lucha por la ampliación de derechos y el trabajo de las mujeres cuidadoras en todo el continente”, puntualiza.

La idea madre del festival es fortalecer la unidad latinoamericana y repensar las injusticias que siguen ocurriendo en los pueblos en la región, como el bloqueo económico a Cuba. La música como puente para seguir tejiendo lazos y redes. “Yo siento que es maravilloso que exista la necesidad de acercarnos, de luchar contra la violencia de género. Es un encuentro para aunar voces y sumar fuerzas. Y no hay modo más humano que compartir las energías, las experiencias y las aspiraciones”, apunta Berrio.

“Nosotros en general no somos artistas muy conocidos sino que tenemos una obra joven. Pero nuestras canciones están cargadas del ese deseo de luchar contra el olvido y por una conciencia social colectiva. Esperemos que las canciones sean pequeños antídotos y cambios de espíritu”, dice el cubano. “No creo que la canción cure, pero sí creo que salva. Y ayuda a salvar el espíritu. Si el ser humano no es inyectado por emociones no tendrá fuerzas para más nada”, sostiene Berrio.

Para el mexicano Eder Guevara, integrante del Instituto de Formación Política de Morena, “es fundamental construir solidaridad y ser un frente común en torno a la necesidad de generar una narrativa que nos permita entendernos de otra manera”. “En México, la identidad en torno a los lazos con Sudamérica está muy débil, todavía popularmente la gente no se siente tan unida al sur como al norte del continente”, resalta.

“Entonces, es muy importante que podamos modificar esa visión del mundo muy colonialista y podamos explicarle a la gente por qué tenemos más cercanía con nuestros hermanos y hermanas del centro, Sudamérica y el Caribe”, analiza Guevara. “Y sobre todo en estos momentos en que tanto en México como en la Argentina se está construyendo un proceso pos neoliberal. Ojalá podamos generar activismo alrededor de esta solidaridad; porque esto no solo depende de los gobiernos progresistas sino también de los movimientos que los sostienen”, analiza Guevara. “Si no hay respaldo comunitario y de las bases, los gobiernos progresistas fracasan por más buenos que sean. Por eso es muy importante fortalecer los lazos de los movimientos sociales”.

La primera edición de Somos Antídoto tuvo lugar en julio y contó con la participación estelar de Silvio Rodríguez, Cecilia Todd, Peteco Carabajal, Rubén Rada, entre otros artistas de América latina. El festival tuvo más de 80 mil visualizaciones en YouTube. La idea en el futuro pos Covid es continuar realizando el festival pero de manera presencial.