Qué dijo Grosjean tras salvarse de milagro en la Fórmula 1

Después de las durísimas imágenes del accidente que protagonizó el domingo en el Gran Premio de Bahrein de la Fórmula Uno, esta semana comenzó con una alegría para los seguidores de la máxima categoría: pudieron ver al francés Romain Grosjean mandando saludos, sonriendo y anunciando que se encontraba bien, tras publicaciones que el propio piloto hizo en sus redes sociales.

"Muchas gracias por todos sus mensajes. Amando la vida", escribió el hombre de la escudería HAAS durante la mañana argentina, con el atuendo hospitalario que ya había aparecido en un video anterior también publicado por él. En la imagen que acompañó su mensaje se lo pudo ver sentado en un sillón, sonriente y con el pulgar levantado para sintonizar con la felicidad de estar vivo.





Grosjean , que el domingo sufrió un brutal accidente que prendió fuego su auto inmediatamente, también subió dos videos para mostrar su buen estado y agradecer al personal de seguridad del circuito cuya asistencia inmediata fue clave también para salvar su vida. "Les agradezco desde el fondo de mi corazón, por ayudarme a salir de ese gran fuego y a mantenerme con vida", reveló conmovido.



También se refirió al dispositivo de seguridad que fue esencial para protegerlo en el terrible choque del domingo. "Hace unos años no estaba a favor del Halo, pero creo que es algo muy bueno que tenemos en la Fórmula Uno... Si no fuera por eso, no podría estar hoy hablando con ustedes", admitió Grosjean.



Mientras compañeros y figuras del deporte mundial lo saludaban y agradecían su salud luego de una jornada tan dramática, el piloto hasta le puso un poco de humor a su saludo, para alegría de la comunidad que lo sigue en cada Gran Premio: al agradecer los saludos, mostró los vendajes en sus manos y lamentó que habrá que esperar un tiempo hasta que él mismo pueda responder la infinidad de mensajes y muestras de cariño que le llegan desde todos los rincones del mundo.