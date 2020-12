Los referentes del Frente de Todos en la Ciudad defendieron la redistribución de la coparticipación

Luego de las declaraciones del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en las que denunció un “ataque político” en su contra por la discusión sobre los fondos coparticipables que recibirá la Ciudad y en las que anunció que iba a judicializar el tema, distintos legisladores del Frente de Todos opinaron en diálogo con Página/12 sobre la importancia del proyecto de ley que recibió el apoyo de la mayoría de los diputados. Los legisladores subrayaron que la ley servirá para reordenar el modo de asignación de recursos que había establecido por decreto el expresidente Mauricio Macri en acuerdo con Larreta, de espaldas al Congreso y asignando recursos de más. Se espera que este jueves el proyecto vuelva a la cámara de senadores para ser tratado en Comisión.

El senador Mariano Recalde explicó que "Macri le dio a Rodríguez Larreta la policía con recursos, pero sin aprobarlo por ley. Lo hizo por decreto, como todo lo que hacía Macri. En ese momento los gobernadores se quejaron porque se trataba de recursos que deberían ir a todo el país. Cuestionaron que se hiciera por decreto, y además que se le diera a la Ciudad una suma mucho mayor a la que correspondía para sostener el costo de su policía". Luego, recordó que "en ese momento incluso el exministro del interior, Rogelio Frigerio, dio declaraciones en las que confirmó que efectivamente se había dado dinero de más y que iban a sacar un decreto para corregirlo". "El problema es que ese decreto nunca existió y la Ciudad recibió cerca de 86 mil millones de pesos de más en los últimos cuatro años", aseguró.

"Macri le transfirió a Larreta el triple del dinero correspondiente sin ningún criterio, sin justificación y por decreto", reafirmó el diputado Itai Hagman y agregó que "esta ley corregiría eso, y establecería que el Estado Nacional tiene que transferirle a la Ciudad de Buenos Aires los recursos por el servicio que prestaba, pero ni un peso más, ni un peso menos". El diputado subrayó que "ninguno de los diputados de JxC pudo explicar cuáles son los cálculos que hicieron para llegar al número que acordaron Macri y Larreta en 2016. No pudieron porque es obvio que no estaba bien". Con respecto a su voto a favor del proyecto, Hagman indicó que "la Constitución dice que somos representantes de todo el pueblo argentino y no solo de nuestro distrito. Pero, además, no creo que la mejor manera de representar los intereses de la Ciudad sea avalando que el distrito se quede con plata que no le corresponde".

La diputada Paula Penaca, en tanto, resaltó que "como diputados nacionales representamos los intereses del pueblo de la nación y por supuesto también cuidamos los intereses de los porteños. Hay que entender que esto no va a afectar los intereses de los habitantes de la Ciudad. No es cierto que asignando los fondos que efectivamente corresponden para financiar la policía vaya a tener algún perjuicio la salud o la educación publica de los porteños. Eso va a pasar si Larreta sigue estableciendo las prioridades que establece para otorgar presupuesto".

Luego, la diputada señaló que "además esta ley perfeccionará la autonomía de la Ciudad porque el traspaso de la policía y la cantidad de recursos que el Gobierno necesita para financiarla estarán reafirmados por ley. Si Larreta quiere que los argentinos de cualquier punto del país paguen otras cosas que no les corresponde y destinar los fondos propios de la Ciudad para seguir aumentando la pauta publicitaria, esa es otra discusión".