Marvel y Disney+ preparan cambios para Hawkeye

Uno de los personajes de Avengers tendrá un gran desarrollo en una nueve serie de televisión de la factoría Marvel. Con WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier programados para estrenarse a comienzos de 2021, en estos momentos se está filmando Hawkeye, en la que el actor Jeremy Renner volverá a ponerse en la piel del arquero Clint Barton.

La serie mostrará el modo en que el personaje le pasará el arco y las flechas a Kate Bishop, una nueva incorporación al elenco, interpretada por Hailee Steinfeld. Desde hace tiempo, muchos fanáticos de Marvel vienen elaborando teorías sobre el hecho de que el programa televisivo podría llegar en el momento perfecto para darle a una célebre serie de comics el mejor desarrollo, uno que modifica por completo el personaje de Hawkeye.

En las historietas, Hawkeye pierde la audición, y en un reporte reciente sobre el casting parece indicar que esto también sucederá en la serie que emitirá Disney+. Según esas informaciones, los productores del programa buscan "una audióloga china de mediana edad que trabaja en un edificio ruinoso, en secreto". El dato sugiere que también en la versión fílmica del Universo Cinemático Marvel Clint Barton perderá la audición. De cualquier modo, el casting también podría ser la confirmación de otro rumor que rodea a la introducción de un personaje de Daredevil, Echo, que es sordo.

Hawkeye se estrenará en algún momento de 2021; el personaje fue visto por última vez en Avengers: Endgame.