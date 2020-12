Netflix no va a aclarar que The Crown es una ficción

Representantes de Netflix afirmaron que no planean poner un aviso al inicio de su popular serie The Crown para advertirle al público que se trata de una ficción. La semana pasada, un ministro del gobierno británico había solicitado que la plataforma colocara ese mensaje porque le preocupa que “una generación de espectadores que no vivió estos eventos pueda confundir la ficción con los hechos".

“Siempre presentamos a The Crown como un drama y confiamos en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción basada en hechos históricos”, sostiene un comunicado que Netflix envió al sitio Deadline. “Por esa razón no tenemos previsto -y no vemos la necesidad- de agregar un disclaimer”, concluye.

La semana pasada, el ministro de Cultura británico, Oliver Dowden, afirmó que pediría a los productores de la serie que relata la historia de la reina Isabel II y su familia que agreguen un mensaje al inicio de los episodios para aclarar que se trata de una ficción. "Es una maravillosa obra de ficción, pero como otras producciones televisivas, Netflix debería ser muy claro desde el principio que solo es eso y nada más", había dicho Dowden al tabloide The Mail.

The Crown ha sido criticada por otros funcionarios de la corona británica por la forma en la que se representan ciertos hechos históricos y conductas de integrantes de la familia real. El exsecretario de prensa de la corona, Dickie Arbiter, criticó la serie por “tomarse una licencia dramática y llevarla al extremo” y dejar a “Carlos y Camilla como los villanos”.

La cuarta temporada de The Crown se estrenó a mediados de noviembre e introdujo al personaje de Lady Di (encarnada por la actriz Emma Corrin). La serie cuenta, entre otras cosas, el inicio de la relación de Diana con el príncipe Carlos (Josh O'Connor), su casamiento y la infidelidad de éste con Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell), hoy esposa del heredero al trono.