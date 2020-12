El arte de saber habitar en la pequeñez

Entro en el túnel del tiempo y visito la Galería Córdoba, al lado de la Cassini, estoy detrás del libro Herbario de Celia Fontán y creo que en la librería Arde me van a ayudar.

Recuerdo que venir al centro era una aventura, agarradas de las manos de mi madre íbamos colgadas mi hermana y yo.

Mirar vidrieras, un hábito que aún algunos conservan. Metidas en esos laberintos que entraban por una calle y salían por otra, desorientando nuestro sentidos, el secreto era no soltarse de esas manos. Nos entregábamos a esa luz artificial y ese aire condensado que nos sumergía en otros mundos aunque no compráramos nada.

La Galería Córdoba todavía persiste y con el tiempo conserva un aire “vintage”. Su escalera mecánica que aunque hace años no funciona debe haber sido el boom de la modernidad. Sus pasamanos de madera oscura, lustrada, te transportaba sin esfuerzo hacia la planta alta, un mundo desconocido de pequeños negocios, otra dimensión donde para acentuar el anacronismo se encontraban unos relojes redondos con sus agujas clavadas en los diferentes horarios de diferentes ciudades del mundo. Si en Dubái son las 8.45, en Singapur son las 10.40 y en Londres las 11. Esos detalles han sido borrados por las nuevas tecnologías pero como antiguos dinosaurios todavía están aquí, casi como adornos muertos.

La escalera tiene una cinta con aire teatral que impide el paso y una advertencia en un cartelito de bronce que dice: “Habiendo escaleras comunes la empresa no se responsabiliza por los accidentes que pudieran ocurrir al usar la escalera mecánica”.

También está el bar al paso con la barra y las banquetas que han sido otro misterio aterrador ¿cómo subir y permanecer allá arriba? Los espejos revistiendo todo con su fantasía de agrandar los espacios escuetos. Las bebidas colgadas de las paredes invitándonos a brindar. Los mozos han dejado de usar camisa blanca y moñito. El ruido de la máquina de hacer café se conserva intacto. Esa espesura negra coronada por la espuma que se pegaba al bigote de mi padre.

Negocios diminutos, el arte de saber habitar en la pequeñez. No han sobrevivido ni la casa donde vendían sombreros, tampoco el lugar donde arreglaban las lapiceras de pluma pero sí persiste el relojero donde te cambian la malla, las pilas y te lo regresan en horario rosarino.

¿Las Galerías fueron el antecedente, la prehistoria del Shopping? Pasear, tomar algo, comprar. Y luego los centro comerciales les sumarían los cines, los juegos infantiles. En la tienda La Favorita funcionaba una guardería, era una especie de pecera donde las madres dejaban a sus niños y los podían ver desde el lugar donde compraban sus cositas. Creo que mi mamá desconfiaba de ese acuario porque no nos dejaba ahí, prefería que colgáramos de sus brazos.

El encadenamiento de los recuerdos genera una falsa nostalgia. El mundo siempre me parece hostil: antes, ahora y no tengo mucha fe en el futuro. Pero me dejo envolver por esta magia y entro por calle Sarmiento y salgo por la peatonal Córdoba con el libro de Celia en la mano que estoy segura que no va a desilusionarme.

