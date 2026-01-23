Omitir para ir al contenido principal
PortadaBranca de vuelta

Salarios bajos, empleo informal y alquileres por las nubes

El 40% de los jóvenes argentinos no puede dejar la casa de sus padres

“Hoy los de 30 años están accediendo a los trabajos que en los años 2000 accedían los de 20″, aseguran desde la Fundación Tejido Urbano.

Desempleo CABA
Desempleo CABA Desempleo CABA (Sandra Cartasso/Sandra Cartasso)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore

Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones

Las renuncias avanzan en el gabinete libertario

Por Melisa Molina

El quinto caso en dos meses

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino, esta vez en Salta

Julio Iglesias

Por falta de competencia

La Justicia española no investigará la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas

Por Pilar Araque Conde
Película Hijas del maíz

Diversidad biológica, valor cultural y soberanía alimentaria

México se planta contra el maíz transgénico y protege sus semillas nativas

Por Camila Mitre

Exclusivo para

Según el ranking de Taste Atlas

La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana

Bryan Mayer DDHH

Crece la polémica en torno a Bryan Mayer

El Gobierno quiere designar a un funcionario en DDHH pese a que fue cuestionado por la ONU

Por Luciana Bertoia
FOTO EFE daniel noboa gustavo petro

El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial

FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Confianza del consumidor, en baja

El País

Aseguran que debilita el reclamo por Malvinas

“Error político y diplomático”: Tierra del Fuego cuestionó la adhesión al Consejo de la Paz junto a Kosovo

Comedores populares-19/04/2025

Desastre

Por Adriana Clemente
Paulo Starc -17/01/2025

Caputo apuró su salida

Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera

Milei Trump

Que la Constitución no sea un estorbo

Milei ordenó eludir al Congreso para que la Argentina se sume a la ONU Blue de Trump

Por Raúl Kollmann

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de enero de 2026

FOTO SANDRA CARTASSO gondola supermercado

Supermercados: se desplomaron las ventas al por menor y por mayor

El poder de compra en caída libre

Por Mara Pedrazzoli
FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Confianza del consumidor, en baja

Supremercado góndolas -22/04/2025

Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo

Navidad negra para el consumo masivo

Por Leandro Renou

Sociedad

El quinto caso en dos meses

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino, esta vez en Salta

“Está fuerte y con el ánimo bien arriba”

Pablo Grillo dio un nuevo paso en su recuperación: la señal que renueva el ánimo de su familia

Nuevo elemento en la causa

Difunden otro video de la discusión protagonizada por la argentina acusada de racismo en Río de Janeiro

Operativo de Bomberos y el SAME

Incendio en un conventillo en La Boca: murió una mujer de 70 años y hay cuatro heridos

Deportes

Gustavo Costas, Racing-29/09/2024

Tras el subcampeonato en 2025, la Academia buscará retomar su protagonismo

Racing debuta este sábado en el Torneo Apertura

Argentina’s Francisco Cerundolo hits a return to China's Zhang Zhizhen during their men's singles match on day one of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 18, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Con esta victoria avanzó a los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada

Cerúndolo sorprende a Rublev y brilla rumbo a los octavos del Abierto de Australia

Fórmula 1

Así es el Alpine A526, el nuevo auto de Franco Colapinto

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo damian ayude

El equipo de Damián Ayude tendrá una parada difícil ante Lanús

San Lorenzo busca superar su crisis institucional y brillar en el Apertura