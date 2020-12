Sebastián Piñera se autodenunció luego de pasear sin tapaboca por la playa 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó una denuncia contra sí mismo ante las autoridades sanitarias luego de pasearse sin tapaboca por una playa, una medida obligatoria en un país que experimenta un preocupante aumento de casos de coronavirus. "Al ser reconocido por personas que se encontraban en dicho lugar, le fueron solicitadas diversas fotografías a las cuales accedió sin percatarse de la necesidad de utilizar la mascarilla", explicó un escueto comunicado del gobierno.

Por no respetar las medidas dictadas por su propio Ejecutivo, Piñera podría enfrentar una multa de hasta 2,5 millones de pesos chilenos (cerca de 3.350 dólares) de acuerdo al Código Sanitario chileno. Frente a un contexto complejo por el brusco avance del coronavirus, Santiago volverá a la cuarentena los fines de semana.

Al igual que muchos habitantes de Santiago que aprovecharon el fin de semana largo, Piñera se fue a una paradisíaca playa situada a unos 160 kilómetros de la capital. El mandatario se paseó por el exclusivo balneario de Cachagua sin cubrirse la cara con el barbijo, una medida que él mismo impuso como obligatoria para evitar los contagios de coronavirus.

En su larga caminata Piñera se sacó fotos con ciudadanos que rápidamente subieron las imágenes a las redes sociales, lo que generó un fuerte repudio en el país trasandino. "Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron una foto", resaltó Piñera.

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", publicó el presidente en una historia de Instagram. Para zanjar la condenable situación, Piñera presentó una autodenuncia ante la Secretaría Regional Ministerial "con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda".

La legislación especial enfocada en la prevención del contagio de coronavirus establece que en zonas de playa el distanciamiento debe ser de al menos un metro entre personas, cinco entre grupos y solo se puede estar sin mascarilla "cuando no estén en movimiento y se encuentren a dos metros o más de otras personas", algo que no cumplió el presidente conservador.

En tanto, la capital chilena entrará en cuarentena los fines de semana como medida preventiva ante un fuerte aumento de un 18 por ciento de los casos de coronavirus en la Región Metropolitana en la última semana. La medida también prohíbe la movilidad entre regiones, y para salir los fines de semana habrá que solicitar un permiso especial.



Chile reportó el lunes 1.760 nuevos contagios de covid-19, con lo que el total ascendió a 562.142, situándose sexto en América latina en casos confirmados. Además se registraron 35 nuevas muertes, por lo que ya son 15.663 las víctimas fatales.