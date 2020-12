Asombroso descubrimiento: las sondas Voyager detectaron por primera vez ráfagas de electrones

Las sondas Voyager, lanzadas, por la NASA hace más de cuarenta años, detectaron por primera vez ráfagas de electrones de rayos cósmicos acelerados por ondas de choque que se originan en grandes erupciones en el Sol. Así lo informó un equipo de investigación de la Universidad de Iowa. Los hallazgos se publicaron en línea en el Astronomical Journal con el original en inglés "A Foreshock Model for Interstellar Shocks of Solar Origin: Voyager 1 and 2 Observations".



Los electrones viajan casi a la velocidad de la luz, unas 670 veces más rápido que las ondas de choque que inicialmente los propulsaron. Las explosiones fueron seguidas por oscilaciones de ondas de plasma causadas por electrones de menor energía que llegaron a los instrumentos de las Voyager días después y, finalmente, en algunos casos, la propia onda de choque hasta un mes después.

Las ondas de choque emanaron de eyecciones de masa coronal, expulsiones de gas caliente y energía que se mueven hacia afuera desde el sol a aproximadamente un millón de millas por hora. Incluso a esas velocidades, las ondas de choque tardan más de un año en llegar a la nave espacial Voyager, que se ha alejado más del Sol (más de 22.500 millones de kilómetros y contando) que cualquier objeto creado por humanos.

"Lo que vemos aquí específicamente es un cierto mecanismo por el cual cuando la onda de choque contacta por primera vez con las líneas del campo magnético interestelar que atraviesan la nave espacial, refleja y acelera algunos de los electrones de los rayos cósmicos", explicó Don Gurnett, profesor emérito de física y astronomía en Iowa y autor del estudio. "Hemos identificado a través de los instrumentos de rayos cósmicos que estos son electrones que fueron reflejados y acelerados por choques interestelares que se propagan hacia afuera a partir de eventos solares energéticos en el Sol. Ese es un nuevo mecanismo".

Las sondas Voyager fueron lanzadas por la NASA con diferencia de pocas semanas en 1977. La Voyager 1 pasó por Júpiter en 1979 y al año siguiente por Saturno. La Voyager 2 pasó por Júpiter y Saturno hasta llegar a Urano en 1986 y a Neptuno tres años más tarde.

El descubrimiento podría ayudar a los físicos a comprender mejor la dinámica que sustenta las ondas de choque y la radiación cósmica que provienen de las estrellas en erupción (cuyo brillo puede variar brevemente debido a la actividad violenta en su superficie) y las estrellas en explosión. Los físicos creen que estos electrones en el medio interestelar se reflejan en un campo magnético reforzado en el borde de la onda de choque y posteriormente son acelerados por el movimiento de la onda de choque. Los electrones reflejados luego giran en espiral a lo largo de las líneas del campo magnético interestelar, ganando velocidad a medida que aumenta la distancia entre ellos y el impacto.

En un artículo de 2014 en la revista Astrophysical Letters, los físicos J.R. Jokipii y Jozsef Kota describieron teóricamente cómo los iones reflejados por las ondas de choque podrían acelerarse a lo largo de las líneas del campo magnético interestelar. El estudio actual analiza las explosiones de electrones detectadas por la nave espacial Voyager que se cree que son aceleradas por un proceso similar.

"La idea de que las ondas de choque aceleran las partículas no es nueva", añadió Gurnett. "Todo tiene que ver con cómo funciona, el mecanismo. Y el hecho de que lo detectamos en un nuevo reino, el medio interestelar, que es muy diferente al viento solar donde se han observado procesos similares. Nadie lo ha visto con una onda de choque interestelar, en un medio prístino completamente nuevo ".