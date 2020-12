Los gobernadores presentan el proyecto para suspender las PASO

Todavía no hay certezas respecto al tratamiento en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que posibilite la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año que viene. Si bien distintos gobernadores, encabezados por el chaqueño Jorge Capitanich y el riojano Ricardo Quintela, anunciaron que este miércoles el proyecto será presentado en la Cámara de Diputados, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en dicha Cámara, Cecilia Moreau, expresó que "por ahora no hay nada en concreto en nuestro bloque, ni en el Congreso que se esté debatiendo sobre ese tema".

Además, la legisladora aseguró que tampoco "está en agenda para los próximos días" y opinó que no es un proyecto que pueda tratarse en un "debate exprés". Sin embargo, según reglas no escritas de la política, la Ley Electoral no se modifica en años de elecciones, de modo que quedarían pocos días para abordar este tema en el Congreso sin romper la tradición. En buena parte, eso dependerá de una desición del Poder Ejecutivo, ya que la semana que viene comienzan las sesiones extraordinarias en dónde solo se tratan leyes que dicho poder considere necesario abordar. Desde el entorno del jefe de bloque del FdT, Máximo Kirchner, resaltaron que "tiene q ser una ley de consenso", y que "hay q avanzar en el diálogo con todos porque se trata de una ley electoral".

Fuentes parlamentarias opinaron en diálogo con este diario que esta semana el centro de los debates en el Congreso estará puesto en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se tratará el jueves en el recinto Diputados, y no consideran positivo discutir en este momento sobre otras cuestiones. Otra de las dificultades que se presentan para quienes están a favor de suspender las PASO, es que para realizar modificaciones en la Ley Electoral se requiere mayoría absoluta. Es decir, se necesitaría la mitad más uno del total de los legisladores de cada Cámara y no solo de los presentes, como sucede en los casos en los que se necesita mayoría simple. En principio, esta situación presentaría una dificultad, sobre todo en la Cámara baja.

Los diputados de la alianza lavagnista de Consenso Federal, que es liderada por Alejandro "Topo" Rodríguez, por su parte, anunciaron que, en caso de tratarse este proyecto, apoyarán la suspensión de las PASO si a cambio se aprueba una ley que presentaron desde su bloque, que tiene como objetivo establecer la boleta única de papel para las elecciones del año próximo.



La decisión de enviar el proyecto de suspensión de las PASO 2021 al Congreso había sido anticipada el lunes por el gobernador Capitanich, y fue confirmada el martes por Quintela, quien aseguró que el proyecto será presentado el miércoles en Diputados y que tendrá el objetivo de suspender las PASO "por única vez". Algunos sectores del oficialismo, sin embargo, se preguntan si esto no sentaría un precedente de aquí en adelante, con el riesgo de que la eliminación sea definitiva y no ocasional.

El gobernador de La Rioja sostuvo que por la pandemia, "se crearon dificultades fundamentalmente en temas educativos, de servicios, obras que no pudimos ejecutar", y que la propuesta de suspender las PASO permitirá "tener tiempo de recuperar lo perdido". Quintela señaló que el año próximo "será necesario recuperar lo perdido en términos de la programación que teníamos los gobernadores y que quedó relegada por la pandemia y las cuestiones sanitarias". En ese marco, el riojano afirmó que el presidente Alberto Fernández "trata de sacar cosas por consensos con los gobernadores y quiere contar con el consenso de todos". Además, expresó que los gobernadores apoyan la mirada del Poder Ejecutivo respecto a la discusión sobre los fondos coparticipables que recibirá la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien la postura de los gobernadores con respecto a la suspensión de las PASO es clara, hay distintas visiones sobre el tema dentro del oficialismo. Fuentes del Gobierno aseguraron a este diario que "hay quienes piensan parecido a los funcionarios provinciales, pero otros sectores no están tan convencidos. Además, algunos también cuestionaron la celeridad que Capitanich quiso imprimirle al asunto".



Desde el Ministerio del Interior, en tanto, aseguraron que "el Poder Ejecutivo escucha los motivos por los cuales se deberían suspender las primarias", para, de ese modo, poder "tomar una decisión al respecto". "Se avanzará si hay consenso y si no lo hay, estaremos obligados a trabajar con la ley actual y con el cronograma electoral existente", puntualizaron.