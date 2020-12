Muchos elogios para el trabajo de los  juristas

"Lo recibó el miércoles pasado me lo leí todo y quedé sorprendido", le dijo el presidente Alberto Fernández a los 11 juristas que integraron el Consejo Consultivo que le presentaron un informe sobre sus propuestas para reformar la Justicia. "Magnífico" y "maravilloso" fueron algunos de los elogios que derramó sobre el trabajo de más de mil páginas divididas en cuatro capítulos y varios anexos que, adelantó, se transformarán en distintos proyectos de ley. El encuentro se produjo un día después de la dura carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el funcionamiento del Poder Judicial, la continuidad del mecanismo del lawfare y sus críticas a los miembros de la Corte Suprema. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, que participó del encuentro, adelantó que el proyecto de reforma judicial, que ya tiene media sanción, será incluido en el temario de las sesiones extraordinarias.

"Es de una riqueza infinita", insistió Fernández sobre el trabajo en la entrevista televisiva que dio anoche en C5N. Allí recordó las críticas que desde sectores opositores expresaron sobre la comisión, principalmente porque uno de sus integrantes era Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta. "Es un académico y abogado de primer nivel, un hombre íntegro", reiteró el Presidente. En la entrevista, aseguró que él y Cristina Kirchner tienen exactamente la misma mirada sobre el funcionamiento judicial.

De hecho, recordó que había planteado que la Comisión debía estudiar el funcionamiento de la Corte Suprema porque presentaba muchas fallas. Explicó que la Corte rechaza muchos casos por motivos procesales porque no tienen sentencia definitiva mientras que hay otros que sí los toma. Recordó como "un estrago jurídico" la decisión de los supremos de aceptar el per saltum por el traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi mientras que en el caso de un ex vicepresidente como Amado Boudou consideraron que no tenía gravedad institucional. "¿Con qué lógica la Corte interviene o deja de intervenir?", se preguntó durante el reportaje.

Una horas antes había estado en la Casa Rosada junto a la ministra Losardo para recibir a los juristas Claudia Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, León Arslanian, Carlos Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra y Enrique Bacigalupo, quien asistió al encuentro con el mandatario de manera virtual. "El informe es maravilloso, sin posiciones únicas, con diversidad, me pone contento porque habla de que elegimos académicos y abogados con miradas propias. Es enriquecedor", les aseguró Fernández. Les comentó que lo terminó de leer durante el fin de semana largo y que lo encontró lleno de "ideas bien fundadas" y que por eso le resultará muy útil para completar la reforma de la Justicia.

"Lo de hoy fue un acto formal que no se había concretado en su momento. Ahora resta un análisis para que el documento pueda ser criticado y transformado en proyectos de ley, tomando las recomendaciones que son múltiples y diversas", destacó luego Raúl Ferreyra. En el caso del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, la recomendación del Consejo de que la elección se realice por un mandado limitado de cinco años y que su elección sea por mayoría agravada, ya fue plasmada en proyecto de ley.



Seguramente más complejas serán las reformas que proponen para la Corte. Por ejemplo, regular su competencia y jurisdicción, los plazos en los que debe expedirse. También la creación de un tribunal intermedio que intervendría antes que el máximo tribunal.

Luego del encuentro, la ministra Losardo salió en defensa del proyecto de Reforma Judicial, que tiene la media sanción del Senado y un trámite que se mantenía indefinido en Diputados, supuestamente porque el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para su aprobación. Losardo adelantó que se incorporará al temario de las sesiones extraordinarias para que sea tratado durante el verano. "Este proyecto que desde el Poder Ejecutivo impulsamos, busca terminar de una vez por todas con los poderes fácticos, con la justicia acomodaticia, los jueces puestos a dedo y la politización de las causas", comentó Losardo, en lo que sonó como respuesta a las críticas de sectores del kirchnerismo que acusan al Gobierno de no hacer lo suficiente para modificar el actual esquema judicial. La ministra recordó también lo realizado en materia de Derechos Humanos "y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia signadas por Néstor y Cristina Kirchner".