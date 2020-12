Central aprovechó todas las debilidades ajenas

En un partido donde hubo muy poca paridad, Central encontró una cómoda victoria ante Patronato. La figura fue el chico Alan Marinelli, autor de dos goles, para un juego que se definió a los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo. El triunfo por goleada dejó en óptima posición a los canayas para dar la pelea por el primer puesto del Grupo A de la fase Complementación.

Patronato no generó mayores problemas con su juego y a Central se le planteó un partido de fácil resolución. El equipo de Cristian González no tuvo esta vez en Emiliano Vecchio a un jugador incisivo, pero las facilidades que entregaba el fondo entrerriano daban oportunidades.

La primera de ellas, un rechazo atrás de Benítez dejó a Marinelli frente al arco. El chico que debutó como titular definió con derechazo cruzado que Sappa desvió. En la siguiente corrida del delantero, el canaya llegó al gol. Fue con un pelotazo de Rinaudo que tuvo a Marinelli más rápido que Negro y definió con toque suave y cruzado cuando salió el arquero a buscar la pelota y quedó a mitad de camino.

Patronato no inquietó nunca a Romero. El partido era dominado por Central pero no tenía mayor atractivo por la parsimonia de los canayas para jugar. Aunque no se fue al descanso con mayor ventaja porque Sappa logró controlar sobre la línea una pelota que tocó débil Martínez Dupuy al recibir un centro de Vecchio.

La tranquilidad para el Kily González apareció a los doce minutos del complemento. Marinelli, la figura de la tarde, tiró gambetas en velocidad, llegó al área y sacó un derechazo cruzado que logró tapar Sappa, pero apareció Vecchio para llevarse el balón y marcar el segundo con toque sobre la línea.

Marinelli no suelta nunca la pelota. Todas sus acciones terminaron con remate al arco. Incluso cuando aparece un jugador en ideal posición para recibir. En su egoísta perseverancia, el delantero canaya anotó el tercero. Peleó la pelota por izquierda, la ganó y sin ángulo remató al cuerpo del arquero. Sappa dejó el rebote corto y Marinelli la tocó al primer palo para ampliar la diferencia.

Con el partido definido, Central se dio el gusto de otro grito sobre el final. Sappa dio otro rebote, en este caso en remate de Mazzaco, y la empujó Zabala. La victoria ubica a Central en el primer puesto del Grupo A de la fase Complementación, en su debut.

Síntesis del partido

4 Central:

Romero

Sangiovani

Novaretti

Laso

Blanco

Villagra

Rinaudo

Francesco Lo Celso

Vecchio

Marinelli

Martínez Dupuy

DT: Cristian González.

0 Patronato:

Sappa

Geminiani

Marín

Negro

Benítez

Lemos

Luna

Barreto

González

Lautaro Comas

Arias

DT: Gustavo Alvez.

Goles: PT: 29m Marinelli (C). ST: 12m Vecchio (C) y 19m Marinelli (C) y 42m Zabala (C).

Cambios: PT: 35m Torres por González y Román Comas por Barreto (P). ST: 12m Delgadillo por Marín (P), 29m Zabala por Villagra, Ojeda por Marinelli y López Pissano por Lo Celso (C), 32m Barinaga por Luna y Uribarri por Negro (P), 34m Gamba por Martínez Dupuy y Mazzaco por Blanco (C).

Arbitro: Ariel Penel

Cancha: Central