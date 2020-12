El presidente de Aguas defendió el aumento

El presidente de Aguas Santafesinas, Hugo Morzán respondió a las críticas de los legisladores del Frente Progresista sobre el incremento del 32 por ciento en el servicio de aguas dispuesto para el 1° de enero de 2021. La oposición reclamaba la realización de audiencias públicas para autorizar dicho aumento pero Morzán aclaró que esos pasos ya se cumplieron en 2018 “cuando se estableció un incremento que después no se aplicó por la cercanía de las elecciones y que luego del resultado de las mismas no se hizo efectivo durante 2019. Después vino la pandemia y el gobernador Omar Perotti dispuso el congelamiento de tarifas, así que a partir del año próximo lo que aplicamos es lo que ya se había autorizado”, explicó y concluyó que el criterio opositor “tiene más que ver con lo político que con lo técnico”. Morzán alertó también sobre el verano que se viene con una bajante histórica del río Paraná, mucha gente pasando las vacaciones en casa y la multiplicación de las piletas de lona que son llenadas una y otra vez con agua corriente. También las lavadas de vereda a manguerazo limpio donde de una sola vez se pueden gastar hasta 500 litro de agua.

La diputada del socialismo Clara García consideró que la decisión del aumento en el servicio de agua "vulnera el derecho con jerarquía constitucional de los usuarios", y cuestionó que se haya invocado como pretexto "una habilitación de hace más de dos años en circunstancias diferentes y cuando dicho acto ya no tiene valor jurídico. La omisión por parte de esta administración de los procedimientos institucionales para la toma de decisiones conllevaría a decisiones inconstitucionales", advirtió. Y sostuvo que "el esfuerzo de ingeniería argumentativa que desde esta gestión se intenta realizar para aplicar el pretendido aumento no sólo pretende evitar la obligatoria audiencia pública y negarles a los usuarios el debate sobre la rendición de cuentas de la empresa, sino que rozaría la lisa y llana nulidad del aumento, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello podría acarrear".

Morzán tildó a estas críticas de “mera chicana política. Se dieron todos los pasos legales y administrativos que correspondían”, dijo a Rosario/12 y detalló todos los pasos de la decisión del incremento tarifario. “Con la resolución 1010 del 2018 el Enress llamó a audiencia pública en Rosario y en Santa Fe. A partir de ahí elaboró la resolución 1048 y se la giró al ministerio diciendo que era pertinente el incremento reclamado por la empresa”, explicó. “El 6 de diciembre de 2018 el entonces ministro (José) Garibay firma la resolución 955 por la que considera pertinente lo solicitado por Aguas y aplica un primer incremento para enero de 2019 del 28 por ciento”, siguió Morzán. Después “vinieron las elecciones en mayo entonces no aplicaron el incremento de abril, perdieron las elecciones no hicieron más nada y luego empezó la época de pandemia y el gobernador Perotti con el 283 decretó el no corte del servicio y el no incremento de tarifa".

Transcurrimos todo el 2020 con inflación, con incremento del dólar y sin tocar tarifa, simplemente lo que hacemos es retrotraernos a lo que ya estaba autorizado en 2018”, concluyó.

Morzán dejó en claro que “no discutimos la importancia de las audiencias públicas que están establecidas constitucionalmente y obviamente las llevaremos adelante como corresponde en virtud de lo que demande la empresa el año próximo y poniendo a consideración de nuestros usuarios nuestros requerimientos tarifarios para poder llevar adelante el servicio como lo estamos llevando”.

-¿Cómo está afrontando la empresa esta bajante histórica del río Paraná y los problemas que esto acarrea para la tomas de agua para brindar el servicio?

-Desde el primer momento que tuvimos en claro el panorama de la bajante histórica el gobernador Perotti nos instruyó claramente sobre la necesidad de tomar medidas preventivas y trabajar anticipándonos a esta situación. Por eso pusimos en funcionamiento en la toma Avellaneda de Rosario tres bombas sobre un pontón y otras dos bombas sumergibles en la toma auxiliar de manera tal de poder sostener la cantidad de agua que ingresa a nuestra planta para la elaboración. También se hicieron tareas similares a lo largo de todas las tomas que tenemos en la provincia en el río Paraná.

Asimismo, Morzán se refirió a las tareas de concientización sobre el consumo de agua para este verano que será caluroso y seco. “La preocupación es porque se plantean varios factores conjuntos. La bajante del río y mucha gente que este año va a pasar sus vacaciones en casa y ahí surge el tema de las piletas de lona que cuando se empiezan a multiplicar generan un gran consumo de agua potable porque son renovadas permanentemente. Ahí lo que recomendamos es ponerle un poco de lavandina al agua, cubrir la pileta con una lona para mantener el agua limpia la mayor cantidad de tiempo posible”.

Y respecto de la tarea de limpieza de las veredas, el gatillo de corte para las mangueras sigue siendo lo más efectivo. “Con este instrumento se puede reducir de 500 a 100 litros de agua para limpiar las veredas, así que es lo que recomendamos para esa tarea”, concluyó Morzán.