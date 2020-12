George Clooney: "Ahora hay más trabajo, y Netflix tiene que ver con eso"

Justo en mitad de la filmación de Cielo de Medianoche, Felicity Jones hizo un descubrimiento de esos que cambian la vida: estaba embarazada de su primer hijo. Asumiendo que eso sería un obstáculo para el trabajo, se acercó nerviosamente al director, George Clooney, para anunciarle las noticias. "Me asustaba perder el trabajo", dice la actriz británica, cuyo trabajo incluye la precuela de Star Wars Rogue One y La teoría del todo. "Sucede más a menudo de lo que debería".

Tras asegurarse de que la actriz estaba de acuerdo con quedarse a completar el film, Clooney y el productor Grant Heslov decidieron que removerían todo trazo de su incipiente panza usando un sutil trabajo de cámara y algo de CGI. El trabajo fue hecho, pero entonces Clooney vio el material y, unos días después, tuvo un abrupto cambio de idea. "Vinieron a mi trailer y me dijeron que funcionaría mucho mejor si mi personaje estaba efectivamente embarazada", dice. "Hicimos unos cambios menores y seguimos ese curso, y tuvo absolutamente sentido con la historia".

En la película que puede verse en Netflix, Jones interpreta a Sully, una de las cinco astronautas que vuelven a casa después de dos años en el espacio, tiempo en el que, para desconocimiento del equipo, un desastre global volvió inhabitable a la Tierra. Clooney -también protagonista de la película- es el científico Augustine Lofthouse, quien debe encontrar la manera de advertirles para que se alejen. La adición del embarazo de Jones le da al film, con su retrato de un ecosistema arruinado, lo que de otra manera sería una ausencia: un atisbo de esperanza.

Y hubo, por supuesto, otra novedad que nadie podría haber predicho: en las últimas semanas de filmación se reportaron los primeros casos de Covid-19 fuera de China. De pronto, el escenario posapocalíptico de la película empezó a ser reconocible, aun cuando la fuente original, la novela de Lily Brooks-Dalton Good Morning, Midnight, había sido publicada años antes, en 2016.

Clooney, aliviado de haber evitado por poco los retrasos que el virus podría haber causado, envió el material al editor Stephen Mirrione en febrero. Tras verlo de nuevo durante el aislamiento, se dio cuenta que el tema de la soledad había tomado nueva vida. El actor y director describió hace poco al film como "desafortunadamente muy actual". David Oyelowo, quien interpreta al padre del niño de Sully, dice que el principal interrogante de la película -qué le da a la vida valor y significado- es "interesante en cualquier momento", pero "se siente más relevante con lo que estamos atravesando ahora".

El resultado es de misteriosa visión. Lo que hace a Cielo de Medianoche aún más desconcertante es la decisión de Clooney de mantener la catástrofe como un misterio. No hay una gran explicación ni revelación; simplemente puede ser la Tierra que está por venir en las próximas décadas. El protagonista de La gran estafa comparte su esperanza de que el mundo pueda volver a alguna clase de normalidad en 2021. "En este momento la Humanidad experimenta un verdadero problema por la pandemia", dice. "Extrañamos el tener contacto con la gente. Lo único que puedo decir sobre esto es que hay una luz al final del túnel, y que vamos a atravesarlo."

¿Y cómo ha pasado su tiempo la estrella de Hollywood durante la cuarentena? "Lavé la ropa, pasé el trapo a los pisos, lavé los platos y cambié pañales", dice con su famosa sonrisa-Clooney. "No los míos, tengo hijos". El actor de 59 años tiene mellizos de 3 años con Amal Clooney, la abogada dedicada a derechos humanos con quien se casó en 2014.

Netflix espera que Cielo de Medianoche sea otro hit navideño, al estilo del que consiguió con otros lanzamientos en diciembre como Bird Box (2018) y 6 Underground, el film de acción dirigido por Michael Bay y con Ryan Reynolds como protagonista. Clooney es el más reciente de una larga línea de directores que estrenan sus producciones en la plataforma de streaming (como Alfonso Cuarón, Martin Scorsese y David Fincher) y, en el largo debate sobre si las películas deben verse en cines o en el hogar, forma parte del equipo Netflix.

"Tenemos cientos de nuevos trabajos", dice. "Cuando empecé a actuar en 1982, había 64 shows de televisión y unos 40 necesitaban actores, con lo que conseguir un trabajo era más difícil. Pero ahora hay mucho más trabajo, y Netflix tiene mucho que ver con eso. Hacen películas que acostumbraba hacer con pequeños estudios independientes, las películas que me interesa hacer, cosas como Buenas noches y buena suerte, Confesiones de una mente peligrosa, Michael Clayton. Yo no hago tanques, con lo que me entusiasma tener en Netflix un lugar al que puedo acudir".

Hay que decir que la película tiene varias escenas que serían mucho más efectivas en una pantalla de cine. De todos modos, las primeras reseñas predicen nominaciones en algunas categorías técnicas para el Oscar 2021. lo que sería de gran agrado para Clooney dado que considera a Cielo de Medianoche -su película número 46 como actor, la séptima como director- la más difícil hasta la fecha.

¿Se le hace difícil dirigir a compañeros actores? "Tengo que intentar lidiar con eso con tacto, porque es una pared que no querés atravesar", dice. "Estoy haciendo algo que en realidad no debería hacer. He tenido algunos actores que lo hicieron por mí, y es una cosa terrible". Afortunadamente, pudo salir de Cielo de Medianoche sin críticas. Más bien lo contrario. El coprotagonista Kyle Chandler, ganador del Emmy por Friday Night Lights, también trabajó con Clooney en la adaptación de Catch 22 que se vio en Hulu en 2019, y dice que trabajar con él es puro disfrute. Oyelowo apunta: "Imagino que George dirige como le gustaría que lo dirigieran a él. Se adelanta a las cosas difíciles porque está pensando en cómo las manejaría él como actor. Y también ayuda cuando un actor que ha estado en Gravedad y Solaris interpreta a un astronauta." Jones es particularmente fan de sus habilidades para la organización: "Mantiene bien los tiempos, con lo que terminamos en horarios sensatos... algo que no debe ser subestimado."

En su primera aparición como actor desde El maestro del dinero (2016) comparte tiempo en pantalla con un solo actor, la niña de siete años Caoilinn Springall. La debutante interpreta a Iris, una niña muda con la que el desesperado Augustine siente afinidad. De algún modo, Cielo de Medianoche cierra un círculo para Clooney, quien tuvo su primer gran éxito en 1990 como el pediatra Doug Ross en ER. Cabe preguntar qué experiencia le ha dado el trabajar con actores infantiles en los últimos 25 años.

"Por un tiempo me enseñó a no tener hijos, pero superé eso", dice. "Cuando estaba en ER interpreté a un mujeriego y un alcohólico, pero amaba a los chicos. Al final de cada episodio podía ser '¡hey, nadie toca a ese chico!', con lo que podía salirme con la mía haciendo un montón de ruindades. En Cielo de Medianoche ni siquiera tuve que sonreír. No tuve que hacer pensar a la gente que todo saldría bien. Podía ser gruñón y estar enojado porque tenía que cuidar a esta niña, que en términos de narrativa cinematográfica es una cualidad redentora. Ayuda a la performance."

Filmar en locaciones también ayudó a la autenticidad de la performance. Una escena firmada en el frío extremo de Islandia en octubre presenta a Augustine caminado a través de un viento helado para llegar a una estación de comunicaciones. A medida que la nieve se intensifica, se detiene a chequear su ubicación y, en cuestión de segundos, su cara hace imposible de ver, completamente cubierta de nieve y hielo. Es solo una de varias experiencias cercanas a la muerte que tiene el personaje; resulta que el mismo Clooney tuvo un par de esas a lo largo de los años.

"Es así", dice. "Una vez en Sudán nos sacaron de la carretera y nos pusieron armas en la cabeza, querían robarnos el camión. También tuve un accidente en Italia un par de años atrás, choqué a un tipo a 100 kilómetros por hora y pensé que eso era todo. Pero tuve suerte: volé por el aire y aterricé en mis rodillas. Si lo hacía en cualquier otra parte del cuerpo hubiera muerto." Clooney agrega que su esposa ya no le permite andar en motocicleta.

"Aprendés lo frágil que es la vida", dice el actor, y ese descubrimiento parece permear Cielo de Medianoche. Quizás es esa lección la que no solo lo atrajo al proyecto, sino que adeás ayudó a tomar la decisión de meter el embarazo de Jones en la trama de la historia. Jones sonríe, agradecida por el resultado. Después de todo, estar embarazada en el set tuvo algunos beneficios adicionales. "Pude sentarme un montón", recuerda. La gente también me traía mucha torta de chocolate. Nunca cuidaron tanto de mí en toda mi vida. Lo recomiendo fervorosamente".

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.