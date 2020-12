Repaso por la "frustrante" historia de los parques industriales 

Leo con detenimiento la buena nota de Nicolás Hirtz en Salta 12 sobre los Parques Industriales de Salta. Diría que hace un esfuerzo por parecer optimista en un contexto que deja mucho que desear. Durante 5 años llevé adelante un programa de televisión, Integración Productiva, por Canal2 Somos Salta, promoviendo la industria salteña y recorriendo entrevistando a esforzados industriales de la región. Antes había trabajado fuertemente para crear un Parque Industril (PI) Foresto Industrial en Mosconi/Tartagal y Orán, junto a los productores madereros, sin ningún resultado.

Soy un convencido de que la única oportunidad de salir de la pobreza estructural de la Provincia es promoviendo la industrialización y que esta industrialización requiere una actitud política muy consciente.

Ahora bien, el escenario planteado en la actualidad es sensiblemente el mismo de hace 10 años. Y, sin embargo, algo cambió en el “entretanto”. El mundo y el país cambió.

Cuando se escuchan las expresiones de las autoridades se nota claramente la falta de criterio y lo lamento mucho. Salta sigue sin tener un plan industrial. Como bien dice el presidente de la Asociación, “tenemos … carpetas de empresas para sumarse a tal parque”. ¿Qué Parque Industrial? ¿Qué perfil de Parque Industrial?

Veamos un poco

El PI Salta debe ser uno de los pocos Parques Industriales del mundo que no tiene conectividad ferroviaria, ¡Ni la va a tener! Claramente es un Parque multipropósito. Comenzó como proveedor de servicios logísticos y luego, durante los años del kirchnerismo, creció con otras industrias, variadas, hasta saturarse.

No fue un crecimiento exagerado porque todos los PI del país crecieron y se multiplicaron durante esos años. Pero el PI Salta nunca tuvo un plan ni un perfil. Es más, recién en 2018/19 lograron actualizar el servicio de agua para abastecer coherentemente a las industrias. El acceso fue una ruta destruida, Avenida Artigas, en fin, para no alargar, pensar en desplazar las industrias de la ciudad al Parque es un absurdo. Es decir que tenemos que pensar en otra cosa. Pero por favor que sea una con tren.

Lo de Pichanal es una cargada. Un decreto, un portón y un anuncio no hacen un Parque Industrial. Ese Parque no existe. Punto. Pero vos preguntás y te dicen “tenemos 5 PI”.

Güemes, tiene el problema de no tener un perfil definido, pero es un buen PI. Yo creo en Güemes como polo de ciertos desarrollos, pero hay que impulsarlos. Incluso tal vez, yo así lo creo, tengan que buscarse otras tierras, aún un poco más alejadas del cruce, para instalar un Parque Industrial minero/Litio. La esperada desde hace mucho tiempo, Playa Multimodal cambiará la historia.

Metán-Rosario de la Frontera es otra esperanza. Reclaman hace décadas los productores locales una Parque Industrial orientado. Es la oportunidad de generar un Cluster agrícola de envergadura en el centro mundial de la producción de aluvias entre otros productos. Pero claro, no es una prioridad en gobiernos que no creen en la industria. Tal vez sea que no entiendan lo que es generar puestos de trabajo fuera del ámbito estatal. Claro, uno no sabe lo que no conoce.

Lo del Salar de Pocitos es otro caso raro. En este lugar de la Puna salteña, donde cuando hay buen tiempo el paisaje es increíble y cuando sopla el viento no hay reparo, existen diversas explotaciones mineras. No existen otras actividades productivas de alguna envergadura. Al menos hasta que se instalen grandes parques solares.

Una empresa, creo que era una litiera, decide instalar en esta localidad su base de operaciones. La cosa es que el gobierno de turno decide que no hay nada mejor que declarar esos terrenos Parque Industrial de la Puna. Es decir que le pusieron el PI a su alrededor y si existe algún tipo de promoción para las empresas radicadas en los parques industriales, esta empresa entraba. Como anillo al dedo, porque durante años hubo beneficios de diferente tipo que desconozco si fueron utilizados. Ojalá que sí. Pero lo cierto es que resulta bastante raro el acontecimiento. Cuando pasé por allí hace varios años estaban acercándole el gas natural al “sacha parque industrial”. Tal vez colabore para que se radiquen nuevas industrias. ¿Cuál ha sido el impacto sobre la localidad? Poco, si juzgamos por la apariencia del antiguo pueblo ferroviario, en materia de comunicación, algo.

Mosconi. ¡Qué placer su desarrollo! La donación de YPF fue de los terrenos donde estaban asentadas las empresas proveedoras de servicios de la empresa. Sobre todo al principio de YPF. Con las sucesivas privatizaciones las empresas de servicios prefirieron salir de un PI que tenía los servicios colapsados.

El problema de los títulos de propiedad es esgrimido por el Gobierno de turno desde hace más de una década. Más de 10 años para transferir un terreno de una administración pública a otra administración pública. Me da la sensación de que no tuvieron interés.

Hacia 2010 se planteó la posibilidad de reorientar el Parque Industrial hacia la foresto industria y se hicieron gestiones que nunca avanzaron por el problema de los títulos de propiedad.

Resumiendo, la historia de los Parques Industriales en Salta ha sido, por lo menos, frustrante. Hoy se abre una nueva etapa nacional que propone industrializar el país, atender el mercado interno, promover las exportaciones y generar trabajo. Es el momento de abandonar la improvisación, la apatía y sobre todo la codicia desde los gobernantes y pensar en los salteños.

Gracias Hirtz, amigo, su artículo me sirvió para escribir esta contextualización que solo se puede conocer cuando estás años metido en el barro y la desidia te tiene cansado.

*Sociólogo