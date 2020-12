Nueva cepa del coronavirus: ¿Qué significa? ¿Por qué preocupa? 

De Público

Varios países europeos han prohibido los viajes al Reino Unido durante las últimas horas por miedo a una nueva variante del coronavirus detectada allí.

Pero, ¿qué es una variante del coronavirus?

Igual que los humanos tenemos el ADN, el coronavirus también tiene su material genético. En el caso del virus se llama ARN.



Ese material genético es el "libro de instrucciones" del virus para reproducirse.

El ARN del coronavirus está formado por 30.000 letras. Empieza así (en este caso traducido a ADN):





... y así hasta completar las 30.000 letras.





Al multiplicarse, el virus a veces se equivoca y cambia una letra por otra. Por ejemplo: cambia una letra "g" por una letra "u". Las otras 29.999 letras siguen igual, sólo hay una letra de diferencia. A eso se le llama una mutación.

El nuevo virus con esa mutación será un poquitito diferente al virus antiguo.

Las mutaciones se pueden ir acumulando y irán apareciendo "variedades" del virus que tendrán más de una letra de diferencia respecto al virus original.

¿La nueva variante detectada en el Reino Unido es la primera variante del virus que hemos detectado?

No. Desde el principio de la pandemia hemos detectado variantes del virus.

Pero ¿cómo se detecta una variante nueva del virus?

Imaginen que una persona da positivo por covid. Podemos tomarle una muestra y "leer las letras de su virus". (En términos técnicos a "leer las letras del virus" se le llama "secuenciar el virus").

Si alguna letra es diferente, entonces habremos encontrado una mutación.

Las diferentes mutaciones se van acumulando, y así podemos construir el "árbol genealógico" del virus. Las principales ramas de este árbol son las "variantes del virus".

Miren la siguiente imagen. Cada punto representa el virus de un paciente diferente. Cada color representa el continente donde se tomó esa muestra.

Fuente: https://nextstrain.org/



¿En todos los países hay las mismas variantes del virus?

No necesariamente. En unos países circulan más unas variedades del virus y en otros países circulan más otras variedades del virus.

¿Con qué frecuencia aparecen nuevas variantes del virus?

Todos los virus viven mutando: es normal que vayan apareciendo nuevas variantes del virus.

De hecho, comparado con otros virus que conocemos, este muta bastante despacio. Se producen unas dos mutaciones cada mes.

Ya está claro qué es una variante del virus. ¿Qué hay de la nueva variante en UK? ¿Por qué preocupa?

En septiembre de 2020 se detectó por primera vez en Reino Unido un nuevo linaje del virus bautizado como "linaje B.1.1.7".

Esta nueva variante del virus sorprendió a los científicos porque acumula más mutaciones que otras variantes del virus que están en la misma "rama genealógica":

Fuente: https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563



¿Cómo quedaría esta nueva variante en el "árbol genealógico" del virus que se enseñó antes?

En el árbol genealógico del virus, esta nueva variante del virus sería lo que queda dentro del cuadrado negro.

Fuente: ECDC



¿Esta variante del virus es más peligrosa que otras?

Aún no hay una respuesta definitiva a esta pregunta, pero no tendría que ser necesariamente más peligrosa. Otras variantes del virus que se descubrieron antes no provocan una enfermedad más grave.

¿Y esta variante del virus es más contagiosa?

Esto sí que preocupa más a los investigadores.

Se puede ver muy bien en la siguiente figura: las barras representan el porcentaje de personas que han dado positivo en las PCR que hace uno de los centros de análisis de Reino Unido.

Las barras naranjas representan el porcentaje de personas que dan positivo y tienen la nueva variante del virus. Las barras azules son las personas que dan positivo y tienen otras variantes diferentes del virus.

A principios de septiembre, sólo un porcentaje muy pequeño de los pacientes positivos en Reino Unido se había contagiado con la nueva variante del virus. Sin embargo, ahora en diciembre, la mayoría de los positivos en Reino Unido se han contagiado con esta variedad del virus.

La nueva variante del virus está creciendo más rápido que las variantes "viejas" del virus. Esto puede tener dos explicaciones:

La nueva variante es más contagiosa. La nueva variante NO es más contagiosa, pero es la variante dominante en zonas con más contacto social (por ejemplo en Londres) y por eso crece más rápido que las demás.

Es un asunto al que habrá que estar atentos.