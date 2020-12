Boca Juniors: Russo piensa el equipo para la revancha con Racing

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, tiene dos dudas para jugar contra Racing Club este miércoles, de cara a la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América: una es la de Diego González o Nicolás Capaldo y la otra la de Franco Soldano o Edwin Cardona.



"Todos sabemos que Boca es Copa Libertadores. Estamos listos para lo que se viene. Respetamos a todo el mundo pero creemos en nosotros mismos. Creemos en la unidad del grupo y que nos saca a flote en diferentes situaciones", sostuvo el entrenador tras la victoria ante Independiente por 2 a 1 de visitante por la Copa Diego Maradona.

El mensaje es para un grupo que vine golpeado por las últimas actuaciones y también por algunas situaciones, como el de separar del plantel a Guillermo "Pol" Fernández por que no quiso renovar su préstamo y se va a el 31 de este mes, o el comunicado donde se anuncia que Julio Buffarini no seguirá en el club después del 30 de junio del 2021, situaciones que hicieron que se desgastara la relación entre el plantel y los integrantes de la secretaría de fútbol que conduce Juan Román Riquelme, como vicepresidente segundo de la institución.



En la cabeza del técnico siguen pasando varios nombres, pero su idea sería la de volver al esquema que le dio la Superliga en el ya "lejano" marzo de este año.



En la jornada de domingo, Russo llevó un grupo de posibles titulares para el encuentro frente a Racing a realizar un ejercicio táctico en la cancha principal del predio de Casa Amarilla, donde puso a Carlos Tevez más de media punta al lado de Ramón Ábila, como 9 de área.



"Wanchope" que concentró el fin de semana, pero que no estuvo ni en el banco, ya está repuesto de su contractura en el aductor derecho, pero no está para jugar de entrada, su lugar ante Racing será en el banco de los relevos.



Por eso la apuesta de Russo para acompañar a Tevez es Franco Soldano, quien ayer convirtió el primer gol después de diez meses sin marcar, pandemia mediante, más suspensión del fútbol.



La duda con Cardona es por lo que mostró el colombiano frente al Rojo, hizo un golazo sobre la hora, pero el tema es por su posición en el campo. Donde mejor se siente es por la izquierda, pero es muy difícil que en este contexto Sebastian Villa salga para dejarle el lugar a su compatriota.



El otro sector de la cancha donde podría haber una variante es en la dupla de volantes centrales, ahí se puede ganar un lugar Diego González, de buen partido ayer, y quien podría entrar por el juvenil Nicolás Capaldo.



Con el posible ingreso del "Pulpo" que se incorporó este semestre libre de Racing y que estuvo más de un año sin jugar debido a una lesión ligamentaria, podría tener el equilibrio perdido ante la salida de "Pol" Fernández y que Nicolás Capaldo, con otras características, un volante de ida y vuelta pero que por su juventud es todavía muy desordenado en su despliegue, no pudo conseguir.



El plantel se entrenó en la mañana del lunes en el predio de Ezeiza y la buena noticia fue que dieron todos negativos los PCR que determina el protocolo de la Conmebol para prevenir el Covid-19. Este martes volverá a practicar desde las 9.30 en Casa Amarilla para luego almorzar y quedar concentrado en el hotel Intercontinental.