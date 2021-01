Copa Diego Maradona: Independiente 1,  Arsenal 1, segundo tiempo 

Independiente y Arsenal de Sarandí juegan en el estadio "Libertadores de América" por la cuarta fecha de la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona.

Y la visita se puso en ventaja sobre el primer cuarto de hora con un gol enmarcado en la ley de ex: Soraire avanzó por izquierda, su centro no pudo ser despejado por Barboza y Lucas Albertengo -un ex Independiente que ya lleva tres en su haber en el torneo- sólo tuvo que empujarla a la red ante la impotencia del uruguayo Sosa. Arsenal daba el golpe y ganaba 1-0 en Avellaneda.



Pero pasada la media hora de juego, un zapatazo desde fuera del área del "Perro" Lucas Romero -de gran desempeño en esta etapa- iguala el trámite para los dirigidos por Lucas Pusineri.

El equipo de Sergio Rondina es más que su anfitrión al cabo de la primera etapa.

Independiente 1 - Arsenal 1, segundo tiempo.