Familiares de Víctimas de Tránsito piden que Píparo "dé un paso al costado"

La Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito pide que Carolina Píparo, diputada de Juntos por el Cambio por la Provincia de Buenos Aires y secretaria de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La Plata, "de un paso al costado" de su cargo como funcionaria municipal, después de haber atropellado a dos motociclistas, en el auto que manejaba su marido, Juan Ignacio Buzali. "Su deber era quedarse y asistir a los lesionados por el accionar imprudente de su esposo", señalaron en un comunicado al que accedió este diario. "Ella ya reaccionó y reaccionó mal. Hizo todo lo contrario a lo que debería haber hecho. Ahora lo mejor sería que se aparte del cargo", señaló a Página/12 Teresa Mellano, referente de la agrupación Estrellas Amarillas y madre de Paolo, víctima de un hecho vial en 2003.



Los familiares de víctimas de tránsito afirmaron que "la justicia por mano propia es de un pasado nefasto para la humanidad", y convocaron a Píparo a que reconsidere su lugar en el Municipio como asistente de víctimas. Según la legisladora, durante la noche del 31 de diciembre fue asaltada por seis motociclistas, que le robaron la cartera y el celular. Al dirigirse a la comisaría en el auto que manejaba su esposo, volvieron a encontrarse con las motos. "No se puede salir a cazar gente. Hay que seguir los reglamentos, tener un poco de lucidez en ese momento", advirtió a este diario Zulma Tarditi, presidenta de la Red e integrante del consejo consultivo de víctimas de la Provincia de Buenos Aires. "Fue una forma muy impune de manejarse", afirmó Tarditi, respecto del llamado de Píparo al secretario de Seguridad del municipio de La Plata, quien acudió al lugar tras el hecho, y agregó: "no podés llamar a un secretario para que te venga a atender cuando las papas queman". También hizo referencia al test de alcoholemia, que no fue realizado de manera inmediata. "La Ley tiene que ser igual para todos. Creo que se está tratando de proteger a la funcionaria", detalló Tarditi.

Este lunes por la mañana los abogados de los motociclistas atropellados pidieron la detención de Buzali y consideraron que "han utilizado influencias para evitar ser detenidos". También intimaron a la Municipalidad de La Plata a aportar el material en crudo de los videos grabados por las cámaras de seguridad. "Es doloroso que se utilice el amiguismo en estos casos. La confianza como funcionaria pública se pierde", afirmó Tarditi y remarcó que "más allá de la responsabilidad del robo -en caso de que hubiera sucedido- es angustiante que cualquiera piense que por estar en un vehículo tiene el derecho de pasarle por arriba a otra persona".

Distinto piensa Vivian Perrone, referente de Madres del Dolor, que afirmó que "está mal hacer justicia por mano propia" pero que "no sabría cómo reaccionaría yo si le quisieran hacer algo a mi hija". Perrone recordó los acontecimientos que Píparo vivió hace más de diez años cuando, durante un asalto a la salida de un banco, recibió un disparo que terminó con la muerte de su hijo a pocos días de nacer. "Si se demuestra que hubo un robo, creo que más que nunca ella estará capacitada para el cargo de asistir a las víctimas", señaló Perrone en diálogo con Página/12. En cambio, si no fuese así, "debería acercarse a ellos y disculparse", opinó la referente de Madres del Dolor, que asegura que, luego del incidente en el que atropellaron a los motociclistas, Píparo y Buzali "no huyeron sino que se fueron al lugar de control mas cercano". Según Perrone, "les tendrían que haber hecho el control de alcoholemia", aunque admitió que "recibo casos todos los días y no se hace el test cuando se trata de lesiones leves".

Si bien todas las referentes de las organizaciones y familiares de víctimas de tránsito coinciden en que debe ser la Justicia quien determine los hechos, el comunicado de la Red es claro en cuanto a que Píparo "debería reconsiderar" su cargo como Secretaria de asistencia a la Víctima de la ciudad de La Plata. "No tendría que haber salido a perseguir y atropellar a los motociclistas", señaló Mellano, y agregó: "lo lamento por todo lo que le pasó a ella, pero cuando uno no puede asumir cierta responsabilidad, más vale dar un paso al costado".