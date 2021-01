Canchera Festival, reencuentro con protocolo

“¿Por qué una canchita de fútbol 5 no puede convertirse en un lugar de reencuentro para todes les que tenemos ganas de realizar actividades culturales y para las personas que quieren disfrutar sanamente de un espectáculo?”. Esa fue la pregunta central que motivó a la compañía autogestiva Circo Alboroto, devenida en productora artística, para realizar la primera edición de Canchera Festival, un encuentro de música, teatro, danza y poesía que tendrá lugar desde el 8 de enero hasta el 7 de febrero, los viernes y sábados a partir de las 22 en Que Tren Club Cultural (Olazábal 1784, Barrio Chino). “Después de un año en el que la cultura se vio muy golpeada, la idea fue utilizar el ambiente del club, al aire libre, como un espacio de reencuentro entre público y artistas”, precisa Florencia Scotch, integrante de Circo Alboroto y una de las organizadoras.

Durante cinco fines de semana, el festival reunirá a artistas de diversas disciplinas y géneros: se presentarán recitales de Miau Trío (8/1), Paula Maffía (9 y 10/1), Nahuel Briones (15/1) y Kumbia Queers y Ayelen Beker (30/1); el espectáculo de danza, música y poesía Mover La Lengua (16 y 23/1); el espectáculo escénico-musical Con ustedes (22 y 29/1), y la obra Érase, Fascículos Coleccionables, con dirección de Gustavo Tarrío y textos de Marcos Krivocapich y Mónica Cabrera (5 y 6/2), entre otras propuestas. “A falta de medidas estatales, tenemos que ayudarnos entre los hacedores y consumidores de cultura”, resalta Scotch, artista de circo. “Quisimos generar un espacio para que la pasen bien padres, madres, hijes y familias. Porque hay pocos lugares en los que se pueda disfrutar con niñes”, sostiene. “Es un lugar con el espíritu de un club de barrio”, completa sobre esta canchita con pasto sintético.

La apertura del festival estará a cargo del Miau Trio, una propuesta musical que recupera y actualiza canciones de jazz, swing y soul de los años ‘20 y ‘30, con visitas frecuentes a Duke Ellington y al trío vocal estadounidense The Boswell Sisters. “Estamos muy emocionadas de volver a los escenarios después de once meses, poder compartir junto a la gente, vernos las caritas y escuchar las risas”, se entusiasma Rocío Iturralde. “Vamos a presentar canciones nuevas que estuvimos componiendo durante la cuarentena”, adelanta Iturralde, quien se presentará junto a sus compañeras Mariana Michi y Rocío Katz este viernes 8.

Otro que no pisa los escenarios con presencia de público hace casi un año es el cantante, guitarrista y compositor Nahuel Briones, quien el año pasado realizó tres originales presentaciones por streaming. En esta ocasión, realizará un concierto solista, a guitarra y voz. “Hace tiempo que tengo ganas de dar un concierto en una cancha de fútbol y eso es lo que más me motiva”, se alegra Briones. “Siento que todavía no entiendo mucho cómo va a ser el impacto de salir a tocar después de tanto tiempo. Tengo la sensación de que con todo esto de la pandemia mi vida cambió para siempre y ahora tengo ganas de tocar únicamente cuando sé que va a estar muy bueno y no tocar porque sí”, confiesa el músico.

“Nos vamos a cuidar entre todes pero la cultura es esencial y se hace igual. Por ahí pasa nuestro militancia ahora”, destaca Scotch. “Nos interesa armar redes y cooperar. Una movida así es inviable en una sala tradicional. De todos modos, este festival es un acto de coraje y de resistencia”, dice. La capacidad para cada espectáculo es limitada (máximo cien personas) y las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de Alternativa Teatral. Desde la organización, informan que cada espectador tiene que contar con la app Cuidar actualizada para presentar en la entrada, como parte del protocolo. “Además, se va a tomar la temperatura para que todes estén tranquiles y segures”, detallan.

* El horario de los shows se determinará de acuerdo a la resolución de las restricciones nocturnas, y se informará por el sitio de Alternativa Teatral.