Pablo Agolanti sobre el lockout patronal de la Mesa de Enlace: "La medida no está teniendo impacto"

"La comercialización de granos el lunes fue totalmente normal. Según el sistema de turnos obligatorio de descargas en sistemas postuarios arribaron 3168 camiones que fueron descargados, un número que para la fecha es totalmente normal. Y el lunes a las 22 horas había en viaje 3655 camiones hacia los puertos", le dijo Agolanti a Víctor Hugo Morales, quien lo entrevistó en su programa #LamañanadeVíctorHugo. Cuando el periodista le preguntó si un paro "normal" sería con cero camiones llegando a destino, el dirigente fue contundente. "Exactamente. Da la impresión de que hay una escasa representación de los que han lanzado el paro con los productores verdaderos o con los acopiadores. También hay una realidad: no saben interpretar las necesidades que tiene la gente de campo. Cuando ellos tienen un contrato para cumplir o necesita el dinero la venta ya se realizó y no se puede demorar la entrega. No sé si se pueden hacer estas cosas tan intempestivas", agregó. Y sostuvo que "los productores estuvieron casi dos meses sin vender cereal y ahora que se está empezando a tener lanzan esta medida que no está teniendo impacto porque cuando uno ve que los camiones llegan a puerto, suena fuerte, pero no veo la realidad de un paro".

Agolanti agregó que los dirigentes que lanzaron el paro "quieren mostrar algo que en los hechos no se da".

Finalmente, el dirigente dijo que "esta es la misma gente que teniendo los precios más altos de los commodities en los últimos seis años, nos distorsionan las tarifas de fletes. Los grandes productores agropecuarios les pagan a los transportistas un treinta o o cuarenta por ciento de los que es la tarifa. Cero solidaridad con los que hemos llevado las mercaderías a todos los puntos del país y hemos garantizado la exportación. Creo que ése un tema que hay que trabajar porque ganan dinero por todos lados, pero son muy poco solidarios".