Renunciaron dos ministras y el gobierno  italiano entró en crisis

Desde Roma.El senador y ex primer ministro Matteo Renzi, líder del partido de centro izquierda Italia Viva (IV), anunció este miércoles en rueda de prensa la renuncia de las dos ministras de su partido en el gobierno de Giuseppe Conte, lo que podría conducir a una seria crisis y provocar la caída del primer ministro y su gabinete, integrado principalmente por fuerzas del Partido Democrático (PD, centroizquierda) y del Movimiento Cinco Estrellas (M5S, centro) además de IV.



Las dos ministras, Teresa Bellanova, ministra de las Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales, y Elena Bonetti, ministra de la Igualdad de Oportunidades y las Políticas Familiares, se abstuvieron de votar el martes por la noche, cuando el gobierno estaba discutiendo y aprobando el plan de aplicación del Recovery Fund, el fondo especial creado por la Unión Europea para ayudar a los países miembros a afrontar la crisis económica desatada por la pandemia.

En la rueda de prensa Renzi presentó, entre otras razones de la renuncia, el hecho de que el gobierno no ha hecho lo suficiente para que sean destinados más fondos a la salud, recurriendo al MES (Mecanismo Europeo di Estabilidad o Fondo Salva Estados, nacido en 2012 para ayudar a los países en dificultad). “Si estamos en crisis lo debemos pedir”, dijo Renzi, aunque Italia recibirá los fondos destinados por la Unión Europea a través del Recovery Fund.

Lo que no se sabe todavía es si con la renuncia de las ministras el gobierno de Conte caerá o no. “Estamos dispuestos a discutir sobre todo, sin diferencia de ideología”, dijo Renzi en la rueda de prensa. Y ante la posibilidad de que Conte pueda ser nuevamente primer ministro en caso de crisis, aclaró que su partido “no tiene prejuicios” hacia él pero no aceptaría “ningún gobierno con las fuerzas de derecha”.

“No creo que tengamos que ir a votar” (algo que puede suceder en Italia cuando hay crisis de gobierno sin ninguna solución), subrayó además, dejando abierta la posibilidad de negociación entre los partidos de centro izquierda para la formación de un nuevo gobierno, y aplastando las esperanzas del centro derecha que brega por ir a nuevas elecciones porque, según ellos, obtendrían la mayoría en las dos Cámaras.

En definitiva, según algunos analistas, Conte debe decidir si renunciar (y en caso de hacerlo el presidente de la República podría encargar a otra persona la formación del gobierno) o no aceptar la renuncia de las ministras y negociar un nuevo acuerdo con Renzi. Por algunos trascendidos en la prensa, el primer ministro ya habría estado preparando un documento para hacerlo firmar a todos los líderes de la coalición y relanzar así su gobierno. Otras informaciones aseguran que el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, estaría revisando el plan del Recovery Fund aprobado el martes por la noche por los ministros, tratando de satisfacer los pedidos de la ministra de Agricultura Bellanova.

Ante la posibilidad de que se declarara la crisis, el primer ministro se encontró esta tarde con el presidente de la República, Sergio Mattarella, para informarle sobre la aprobación del plan de aplicación del Recovery Fund y hablar sobre el estado de la coalición de gobierno. El presidente Mattarella, como lo viene haciendo desde que se desató la pandemia, insistió una vez más en la necesidad de salir rápidamente de la incertidumbre para ir adelante. Y según la agencia de prensa AGI, el presidente estaría muy preocupado por la posibilidad de una crisis en un momento en que los números del covid aumentan.

Los exponentes del PD también manifestaron su desacuerdo con Renzi. “Se debe hacer de todo para encontrar una solucióm a la crisis”, fue el auspicio del secretario del PD, Nicola Zingaretti, mientras el ministro de la Salud, Roberto Speranza, pidió a todos los partidos “dejar la salud de los italianos fuera de la batalla política”. El M5S calificó como “incomprensible” la decisión de Renzi.

En los medios de difusión se venía hablando desde hace días de una posible crisis de gobierno. Y el principal gestor de la crisis era el líder de Italia Viva (Iv), siempre bastante crítico hacia el gobierno de Conte incluso cuando dos de sus exponentes entraron como ministras en setiembre de 2019. Según IV, el plan del gobierno para implementar el Recovery Fund es “totalmente insuficiente”, pese a que el gabinete de ministros había acordado hace unos días hacer una serie de reformas e incluir algunos puntos a pedido del partido de Renzi.

Por supuesto la oposición de centro derecha no perdió tiempo para atacar al gobierno de Conte. “Vergüenza, rabia y disgusto se siente al ver el teatro que hacen el PD-M5S”, declaró el líder de la derechista Liga, Matteo Salvini. “La hipótesis más practicable es un gobierno de centroderecha que ponga en el centro de sus preocupaciones la salud, el crecimiento económico, las empresas, el trabajo, la reforma de la Justicia”, añadió. “La vía maestra es ir a elecciones anticipadas (porque el período de este Parlamento termina en 2023)”, concluyó Salvini.

Los analistas le dan de 24 a 36 horas al gobierno Conte para encontrar una solución que le permita continuar.