Raíces, pistas y cortes 

Pressure Drop (Toots and the Maytals)

Mangrove



La banda de sonido de Mangrove incluye un fragmento de Small Axe, el tema de The Wailers cuya letra, escrita por Bob Marley, se transformó en himno de batalla de toda una generación. Pero luego de la tormenta y la liberación es el hit de Toots and the Maytals de 1970 el que cierra la película. Frank Crichlow sale a la vereda de su recientemente reabierto local y prende un cigarrillo. Cuando un amigo se acerca a contarle de su decisión de “volver a casa”, el protagonista responde sin dudar “Esta es nuestra casa. El Mangrove”. Ahí es cuando comienzan a escucharse los primeros mhhh de la canción, mientras la cámara recorre la angosta calle que, meses antes, se había transformado en el epicentro del conflicto. Si la letra de “Pressure Drop” –que hizo conocer el reggae en todo el mundo luego de su inclusión en la banda sonora del film The Harder They Fall en 1972– habla de hacer algo malo y sentir presión por ello, el destinatario de ese mal karma no parece ser otro que el gigante Babylon.

Kung Fu Fighting (Carl Douglas)

Lovers Rock

Otro momento álgido en la pista del Mercury Sound System llega cuando el reggae le cede el espacio momentáneamente a otro ritmos. Luego de una breve intro con “He’s the Greatest Dancer”, de Sister Sledge bajo el embrujo de Nile Rodgers, le llega el turno a “Kung Fu Fighting”, verdadero crisol de razas musical. Producida por el indio Biddu Appaiah y compuesta y cantada por el jamaiquino Carl Douglas, la canción refiere a un universo de fantasía orientalista donde todo el mundo practica el kung fu. Verdadero one hit wonder de 1974, cuando el sencillo comienza a sonar en Lovers Rock la mayoría de las chicas (y algunos, pocos, chicos) comienzan a mover sus manos, brazos y piernas en poses de lucha marcial. Por un momento, los “hombres chinos funky del funky Barrio Chino” que menciona la letra de la canción no son muy distintos a esas personas que llenan la pista de baile.

How Can You Mend a Broken Heart (Al Green)

Red, White and Blue

Red, White and Blue es el único de los cinco films que integran Small Axe cuya lista de canciones excluye en gran medida la música de Jamaica. En cambio, los ritmos del soul, el r&b y el funk popular en los años 70 y 80 recorren los 82 minutos de metraje. La inclusión del magnífico cover de seis minutos de Al Green de la balada compuesta por Bee Gees acompaña al protagonista en su viaje a la escuela de cadetes de la policía. Su padre es el que conduce y quien le habla por primera vez luego de varios meses de silencio. La canción de amor romántico es reconvertida así en ilustración de un conflictivo vínculo padre-hijo que comienza, lentamente, a recomponerse. El corazón roto no era uno sino dos y el abrazo de despedida, encuadrado dentro del auto que los ha transportado a lo largo de muchos kilómetros, llega cuando Green canta “cómo puedes hacer que la lluvia deje de caer”.

Ire Feelings - Skanga (Rupie Edwards)

Alex Wheatle

Cuando Alex Wheatle ve por primera vez el barrio de Brixton lo hace a través de la ventanilla de un auto. El travelling muestra las fachadas de los locales y un mundo de gente tan colorido como diferente al que solía conocer. La sonrisa del protagonista anticipa descubrimientos y un posible renacimiento, mientras en la pista de sonido se escuchan las primeras estrofas de “Ire Feelings”. “Todos los días te preguntas/ qué puedes hacer/ luego te das cuenta/ de que intentarás llegar a la cima”. El camino de Alex hacia ese lugar personal no será nada sencillo y, mucho antes de que la posibilidad de plasmar sus impresiones en un libro se acerquen siquiera a una posibilidad, deberá enfrentar demonios propios y ajenos. Alex Wheatle describe un Brixton vibrante y el local de discos más cercano se convierte en el epicentro de ese universo. Luego llegarán las visitas a los sound systems, la venta de drogas para sobrevivir y algunas letras garrapateadas en un papel antes de ser recitadas frente al micrófono.