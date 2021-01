"Newell's está al borde de la tiranía"

”Newell’s es manejado con autoritarismo y está al borde de la tiranía”. La descripción no la hizo ningún dirigente opositor. Es parte del texto de la carta de renuncia que presentó ayer el secretario del club, Juan José Concina. Estas duras palabras están dirigidas al vicepresidente segundo, Cristian D’Amico. “Voy a seguir luchando por un club ganador, democrático y que contemple la participación de la familia leprosa y de nuestros grandes ídolos de la entidad", prometió el ahora ex secretario leproso.

Este diario ha dado cuenta de la degradación institucional que padece Newell’s en los últimos años, con D’Amico ejerciendo en los hechos facultades que no le conceden su cargo de vicepresidente segundo. Después de intentar aprobar una asamblea con golpes de puño a opositores, D’Amico se apoderó del club. Hace campaña en redes sociales con cuentas falsas y se ampara en la protección de medios y comunicadores. Pero todo ese esfuerzo no es suficiente para esconder lo que sucede. Concina hizo visible la situación con una contundente carta de renuncia. "El último tiempo se ha interpuesto un manejo sumamente individual que no es ni nunca ha sido mi objetivo como dirigente. Este liderazgo va en contra del trabajo en equipo que pregono desde siempre y por el que he actuado durante mi gestión acercando al club gente muy valiosa que ha gestionado distintas áreas, principalmente administrativas, y que han posibilitado un club equilibrado en los últimos años. La falta de apertura al diálogo con la oposición es otro de los factores que sin dudas me diferencian, siendo el único dirigente que recibió a los sectores opositores que buscan, a mi entender con críticas constructivas, hacer un club mejor en todas las áreas", explicó Concina. Y agregó: "Doy un paso al costado porque pretendo un club ganador y con jerarquía internacional, y no uno que pretenda ser manejado como en viejas épocas, con autoritarismo e individualismo al borde de la tiranía y sin un plan de crecimiento institucional y deportivo".