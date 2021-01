Reflexiones sobre el paro

El gobierno nacional suspendió por 60 días las exportaciones de maíz para que el remanente pueda empalmar con la nueva cosecha y no falte materia prima. A la par, se abrió una negociación. El maíz se puede seguir vendiendo en el mercado interno, no bajó de precio y sigue estando muy demandado. Es decir, a los productores genuinos la medida no los afectó en nada. La Mesa de Enlace que dice representar los intereses del sector productor, decreto un paro. ¿Por qué y para qué lo hizo? ¿Es tan mala la situación del sector?

Veamos: durante la pandemia el sector agropecuario fue declarado como “sector esencial”, merced a lo cual pudo seguir sembrando, cosechando, transportando, almacenando, vendiendo y exportando con total normalidad. Cerró un año magnífico. Tal es así que el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achettoni, uno de los convocantes al paro, reconoció que el sector redondeó una ganancia del 30% en dólares…Si!!... leyeron bien.

¿Es eso un pecado? Se preguntó con desfachatez. Con el 40% de la población debajo de la línea de pobreza y esa rentabilidad, el pecado es que tenga el tupé de decretar un paro. El lector se interrogará sobre si las retenciones del maíz están muy altas. Solo tributan el 12% en concepto de derechos de exportación. En el paro de 2008 estaba en el 24.5%.

Tratando de buscar una explicación al paro, se me ocurre que el sector quizás se siente desatendido por el gobierno. pero, !Para nada! Acaba de consumarse la más extraordinaria política pública de segmentación de retenciones, largamente exigida por la FAA, la misma entidad que decretó el paro.

Se le devolvieron 6.242 millones de pesos a 33.088 pequeños y medianos productores de soja de todo el país. Solo CFK y Kicillof lo habían hecho en 2015. ¡Pavada de política pública! Aclaración más que pertinente: todo el que siembra soja siembra maíz. Y además le sacó -sí, sí: le sacó- retenciones a cerca de 40 cultivos de las economías regionales. Es decir, las puso en cero.

Repasemos: ganaron plata como nunca, les devolvieron y les sacaron retenciones, nunca estuvieron con las tranqueras cerradas, tienen derechos de exportación medidos en términos históricos más que bajos, la disposición regulatoria que tomò el gobierno no los afecta directamente y además es temporal y son atendidos por el ministro cuantas veces llaman. ¿qué quieren?... Tumbar al gobierno, eso quieren. Hay que decirlo.

El paro es estrictamente político porque, como vimos, no existe ninguna razón de peso gremial para decretarlo. Por otra parte, es el segundo que le hacen en menos de un año al gobierno del Frente de Todos. La Mesa de Enlace modelo 2021 nada tiene que ver en cuanto a representatividad sectorial con la de 2008. Esta es una mera y devaluada línea interna de Cambiemos, conducida por la inefable Dra. Elisa Carrió, carente de la más mínima visión integral y condoliente de lo que les sucede al país y al mundo. Todo les resbala. Solo les preocupa cambiar su 4x4 y entorpecer la labor del FdT.

No reconocen el resultado electoral. El gobierno de Alberto y CFK es el único caso en la historia argentina que 17 días antes de asumir a la vera de las rutas estos mismos sectores le hicieron una protesta. Son golpistas… odian al kirchnerismo, no al peronismo; con el peronismo de Schiaretti, Duhalde, Urtubey se llevan muy bien. Ahora, lo que no me puedo explicar es porque el gobierno no se defiende. Eso sí que no lo sé, ni lo entiendo. Salud y cosechas…

Máximo Paz-verano del 21.