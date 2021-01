De Duki con Seven Kayne a la quinta de Riverdale

#CoverMe Juliana Gattas, Gabriel Lucena y Aldo Benítez reversionaron Río de enero, de Suárez, a seis meses de la muerte de Rosario Bléfari. Por otra parte, la cordobesa Zoe Gotusso se juntó con David Lebón para el cover de Quiero regalarte mi amor, canción solista de 1983 del ex Serú Girán. Y Wen (Clara Trucco, de Weste y Fémina) unió fuerzas con el electronauta Gianluz para hacer Luz de luna, la apertura de la animación de culto Sailor Moon.

#AltaTemporada Las series pegan con todo. Dale que estrena la quinta del culebrón hot y truculento Riverdale (20/1 a la medianoche en Warner Channel). Y, además, sale la segunda del hit Jurassic World: Campamento cretácico, spin-off animado del universo de dinosaurios clonados (desde el 22/1 en Netflix).

#HacelaSimple Canciones para playlists que miran pasar el verano. Míster, cantante de Las Armas Bs.As., sacó Las últimas horas / El sabor, doblete solista bajo el alias Míster & Las Flores, y con colaboración de Carmen Sánchez Viamonte. También pintaron simples del trío Ovnis ((En) Puerto Madero, adelanto del disco que sacarán este año), de Mora Riel, cantante de Riel en plan solista (Mil días) y de Duki junto a Seven Kayne (Hablamos poco, hacemos mucho).

#CualquieraPuedeGooglear Clic con flash: el violero Chris Stein, histórico de Blondie y ex pareja de Debbie Harry, compila sus fotografías en la exhibición digital Me, New York City and the Punk Scene (hasta marzo en The Music Photo Gallery). Otro clic con flash: el CC Rojas ofrecerá cursos de fotografía de viajes para jóvenes, desde el 20/1, y de fotografía con celular, desde el 27/2. Clic al aire libre: el ciclo gratuito Amor de Verano, del CC Recoleta, convidará shows de Nano Mundano y Las Martas (23/1 a las 19), y teatro a cielo abierto con la obra Flores nuevas, de Nadir Medina (20/1 a las 19.30 y a las 21).