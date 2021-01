Cuestionamientos en el PJ por desestimar las internas

La decisión de adelantar las elecciones provinciales por parte del gobierno también adelantó algunos problemas y disputas dentro del Partido Justicialista salteño para elegir a quienes serán sus candidatos el próximo 4 de julio.

A las críticas de todo el arco opositor, se sumaron las de algunos sectores internos del PJ que repudiaron la forma en que se toman las decisiones puertas adentro y exigieron internas partidarias.

Al eliminar las Primarias Abiertas, como una supuesta manera de ahorrar dinero de las arcas públicas, el gobierno adelantó que en esta oportunidad no habrá fondos para que los partidos costeen las internas, por lo que deberán emplear recursos propios.

El primero en definir cómo se elegirán los candidatos dentro del tradicional partido, hoy bajo las riendas del gobernador Gustavo Sáenz, fue el secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia y secretario administrativo de la Comisión de Acción Política (CAP) del PJ, Antonio Hucena, quien descartó un llamado a internas y afirmó que no solamente se elegirá discrecionalmente a los candidatos “mejores posicionados en cada departamento”, sino que además se hará sometiéndose a la decisión del frente oficialista que el PJ conformará con otros partidos.

Esas declaraciones echaron nafta a un fuego que venía creciendo en el seno del partidario, ya que muchos de sus integrantes sienten que en la última elección de la CAP se entregó el poder a un sector que llegó al gobierno de la mano de una coalición integrada por miembros de Juntos por el Cambio.

Los primeros en reaccionar, horas después del anuncio oficial de adelantar las elecciones, fue el grupo de movimientos populares de base y centrales de trabajadores que conforman la Agrupación Patria Libre Justa y Soberana, quienes emitieron una Carta abierta a los intendentes peronistas pidiendo que dialoguen con los congresales y que no se cierre la posibilidad de elecciones internas.

Ya el 8 de enero, Hucena declaró en FM Aries que “quienes pregonan que el PJ debe tener internas cerradas se equivocan, el PJ formará parte de un frente provincial”, bajo el liderazgo de Gustavo Sáenz, y en esa coalición incluyó a Memoria y Movilización, Libres del Sur, Partido País, Frente Plural y Frente Salta.

La agrupación Patria Libre Justa y Soberana pidió a los intendentes tener presente que el centralismo partidario del peronismo, “confundido con la gestión de gobierno oficialista, termina más tarde o más temprano ahogándolos y poniéndolos de rodilla frente al Gran Bourg (la Casa de Gobierno) y a unos pocos que manejan el peronismo cuando está en el poder”.

Además, hicieron responsables a los jefes comunales y a sus congresales de la decisión que se tome el próximo 6 de febrero en el Congreso partidario. “Si los congresales del Partido Justicialista delegan en la CAP la facultad de organizar listas únicas de unidad para las próximas elecciones del 4 de julio, sin pasar por elecciones internas, cerrando el partido y excluyendo a más dirigentes, USTEDES TAMBIÉN SERÁN RESPONSABLES”, enfatiza el documento en mayúsculas.

Y recordaron a los intendentes que conocen la incidencia que tienen sobre los congresales “porque sabemos cómo cada congresal llegó a serlo”, pero a su vez, la dependencia que tiene cada intendente “frente al poder central del Gran Bourg”.

“La ecuación no es desarrollo o dependencia, no es presupuesto o elecciones. NO ENTREGUEN EL PARTIDO”, agrega el documento, que concluye con un taxativo “Los estamos observando. No vamos a olvidar, no vamos a perdonar”.

Pedido de desafiliación

En tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) delegación Salta, hoy bajo la conducción de Carlos Rodas, de La Bancaria, también difundió un documento asegurando que los dichos de Hucena provocaron en la mayoría de los afiliados y simpatizantes peronistas y en las estructuras de los trabajadores “la indignación por la mala representatividad y vergüenza por sus expresiones autoritarias que no coinciden con nuestro gobierno democrático”.

La CGT denunció que de esa manera se están vulnerando los principios y preceptos constitucionales de todo ciudadano de elegir y ser elegido. “(Hucena) deja a las claras sus intenciones discriminatorias y autoritarias de querer tener y manipular todas las decisiones económicas y políticas del presente y futuro de nuestra provincia”, añade el parte.

Por esto la CGT solicitó que el funcionario gubernamental sea sancionado “con el máximo rigor” por las autoridades del PJ, y sea desafiliado. Para los referentes de la central obrera, “Hucena se ampara y se siente protegido” por el gobernador Sáenz.

Las respuestas

El presidente del partido, Pablo Kosiner, le bajó el tono al entredicho recordando que todo se definirá el próximo 6 de febrero en el Congreso partidario, “allí tenemos que decidir cómo adecuar la carta orgánica y se va a saber realmente qué va a pasar”.

Aunque aclaró que él ya había hecho pública su opinión a favor de realizar internas abiertas departamentales para definir a los candidatos, reconoció que hay otro sector que quiere delegar todas las facultades en la CAP para el armado de listas.

En cuanto a la posibilidad de que, si esto ocurriese el PJ corra riesgo de ingresar en un proceso de judicialización que acabaría con su intervención, el dirigente opinó que no cree que se llegue a tanto, pero aceptó que “de la decisión que se tome en el Congreso dependerá el futuro del Partido”.

Fernández presidente

Una de las estrategias del PJ a nivel nacional, y a la que adhiere la CAP salteña, es postular al presidente Alberto Fernández para que asuma la conducción del Partido.

Para ello lanzaron una convocatoria en redes sociales pidiendo adhesiones. A nivel provincial buscan que con la llegada de su máximo referente nacional a la presidencia, el sello PJ “que muchos miraban de afuera, pase a tener otro valor", confiaron a este medio. Y de esa manera la CAP y sus congresales tengan mayor margen de maniobra a la hora de tomar decisiones el próximo 6 de febrero.

La campaña estará abierta hasta el 30 de enero, para ello recolectarán firmas en la sede central del PJ, ubicada en la calle Zuviría 938.