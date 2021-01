En Orán protestan con apagones por los incrementos de Edesa 

Vecinos Unidos por Orán realizaron un apagón este miércoles para protestar por los incrementos en las boletas de Edesa y las deficiencias del servicio. Anunciaron que la medida se repetirá el martes de la semana próxima a las 21, e incluirá una caravana. Por otro lado, el ex secretario de gobierno municipal Javier Tártalo adelantó que prepara una demanda que presentará en la Secretaría de Energía Eléctrica de Nación.



El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) autorizó a la empresa proveedora de la energía eléctrica, Edesa, un incremento del 21,78%

"Acá tenemos un servicio muy deficiente, muchos cortes, bajones, hay profesionales y vecinos que plantearon que los 200 vatios de potencia no llegan a los domicilios, cuando es la potencia que se necesita para que muchos artefactos funcionen", sostuvo ante Salta/12 la vecina Josefa Cardozo. "Al no llegar la energía necesaria, se queman los artefactos que a veces son muy caros y nadie reconoce eso", añadió.

La mujer dijo que el grupo Vecinos Unidos es diverso y que ante el reclamo popular que realizan se han sumado profesionales, comerciantes, presidentes de centros vecinales y el Partido Obrero. "Estamos cansados de esta empresa y rechazamos los aumentos", manifestó.



"Un grupo de vecinos decidimos autoconvocarnos y empezar esta lucha para tratar de frenar los aumentos de Edesa. El repudio nuestro es generalizado por la baja tensión que recibimos. A mi domicilio llegan 160 vatios y no puedo prender el aire acondicionado. Hay baja y suba de tensión en cualquier momento del día", dijo por su parte el vecino Abel Ortega.

Ortega contó que volvían de hacer relevamiento en Santa Clara, uno de los barrios más antíguos de la ciudad, construido en 1975, donde los "cables están pelados y las mensulas quebradas". Indicó que los cables no son los adecuados, porque en este caso tienen "16 milímetros y lo adecuado sería que fueran de 25". Además, están sin aislación, "Edesa puso unas trabillas de madera y los ataron transversalmente para que cuando corren vientos no choquen y no haya corto circuito", detalló. Especificó también que salvo en el microcentro y los barrios nuevos, los cables de la empresa están en esas condiciones en general y consideró que se debería renovar el tendido eléctrico.

"Corresponde una inversión total general y cambiar los cables que están sin aislación. A un vecino se le cortó hace unos días un cable pelado que cayó al piso. Fueron técnicos de Edesa a reparar los cables y los ataron de nuevo", contó Ortega. También relató que hace dos días se incendió un poste, al parecer porque había un nido de aves que al moverse hicieron chocar los cables y se produjo un corto circuito. Sostuvo que esto pone en peligro la vida de los vecinos y las vecinas.

Ortega indicó que el grupo Vecinos Unidos exige que el municipio tenga un organismo de control y verificación de la tensión en los domicilios con una herramienta técnica verificada y autorizada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). "Si el municipio tuviera ese organismo podríamos elevar al Ente Regulador un informe para que se nos reconozcan las cosas que se dañan por las fallas en la tensión", explicó. Especificó que Edesa no les reconoce nada cuando presentan informes de técnicos particulares. Dijo además que nunca encuentran al responsable de la Oficina, “no tenemos casi derecho a reclamar”, se quejdó.

El relevamiento que están realizando será presentado la semana entrante al intendente Pablo González, a Edesa, el Concejo Deliberante y al Ente Regulador de Servicios Públicos, anunció Ortega.



Además detalló que hay muchos asentamientos en la zona este, "el municipio hizo un tendido de alumbrado público y los vecinos se enganchan al suministro eléctrico". Dijo que la situación fue explicada en las reuniones por el presidente del Centro Vecinal del barrio San Cayetano, uno de los más alejados, quien contó que al solicitarle la provisión del servicio a Edesa, lo negó planteándoles que "no era rentable". En cambio, la empresa habría ofrecido a cada vecino pagarles por los elementos necesarios como cableado, postes, medidor para instalar el servicio. "Corresponde que Edesa haga esa instalación, lo que no quiere hacer es la inversión", opinó Ortega.

Otro reclamo es "que se declare a Orán como zona de frontera, con tarifa diferenciada" para favorecer el desarrollo local.

Por otro lado, Cardozo destacó que en San Ramón de la Nueva Orán, una ciudad tropical, tienen altas temperaturas y necesitan usar aire acondicionado. "Eso hace que paguemos tarifas abultadas", señaló. Estimó que en promedio, los hogares con una facturación normal pagan $7 mil.



"Fue exitoso el apagón que realizamos el miércoles porque muchos vecinos han bajado la térmica. El próximo será el martes a las 21, llamamos a una concentración en plaza San Martín desde donde partiremos con una caravana", anunció Cardozo. Dijo que no tienen respuestas del gobierno provincial ni de Edesa y que solo el Concejo Deliberante manifestó su rechazo al incremento del servicio en Orán.

Cardozo contó que en las reuniones de vecinos también expresaron que la empresa de energía eléctrica "debe ser estatal" como antes. "Ahora que hay una empresa privada es muy caro el servicio y deficiente", sostuvo. Citó como ejemplo a la provincia de Corrientes, donde la empresa "es estatal, se paga cada dos meses y la mitad de lo que pagamos acá".

Por los cortes en Orán, el Ente Regulador informó que denunciaron a la transportista TRASNOA ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Mal servicio y facturas exhorbitantes

Tártalo, quien fue secretario de Gobierno en la gestión del ex intendente Marcelo Lara Gros, dijo a Salta/12 que con un equipo de abogados y abogadas están reuniendo documentación para hacer la demanda contra Edesa.

Recordó que en 2019 el Juzgado Federal de Orán le rechazó un amparo contra esta empresa, Gasnor y Aguas del Norte, "con el argumento de que no representaba a todos los vecinos", aunque había sido aceptado en un primer momento por el Juzgado Federal de Tartagal. Dijo que a pesar de este rechazo, decidió hacer una nueva presentación por la deficiencia del servicio que deben soportar en Orán.

"En Colonia Santa Rosa, en una escuela los padres hicieron esfuerzos para comprar aires acondicionados y no los pueden usar. En Pichanal hay días enteros en que se quedan sin energía. El servicio es pésimo en verano porque se consume el doble. El miércoles hubo un apagón y la próxima semana va a haber otro organizado por los vecinos que se autoconvocaron ante el incremento de Edesa", indicó.

En Orán "se queman los semáforos porque no les llega la energía suficiente, las lámparas del alumbrado también porque están diseñadas para cierta potencia", añadió. Contó que hace unos meses una vecina les pidió ayuda porque le llegó una boleta $589 mil de una casa común. Hicieron una presentación en la oficinal municipal de Defensa al Consumidor, donde se arregló esa situación y consiguieron que la vecina pague una factura normal. Otro vecino de Pichanal se acercó en estos días, con una boleta de $250.824,75, "todavía hay que hacer una presentación en Defensa al Consumidor" por ese caso, señaló.

Tártalo opinó que "el gobierno provincial perdió sensibilidad" al autorizar a través del Ente Regulador los incrementos de Edesa, porque la crisis económica del año pasado debido a la pandemia aún sigue. Dijo que hay negocios que están endeudados con los alquileres y que un aumento en el servicio de la energía eléctrica los va a perjudicar. También planteó que en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, Edesa debería que tener "un techo de facturación".