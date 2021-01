Sin turnos para la campaña de vacunación en la Ciudad

Después de guardar un largo y celoso silencio sobre el plan de vacunación, que le valió numerosos reclamos por parte de la oposición y la misma ciudadanía, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció finalmente cómo planea continuar la campaña de inmunizaciones en el territorio porteño. Si bien aún no hay fechas concretas, el objetivo de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es completar la inoculación de las 130 mil personas que trabajan en todo el sistema de Salud para, luego, dar inicio a una segunda etapa en la que se vacunarán a 460 mil adultos mayores que viven en la Ciudad. Para esta segunda fase se pondrá en funcionamiento un sistema de turnos online aunque, de momento, el Ministerio de Salud porteño se niega a precisar fechas hasta que llegue el tercer cargamento con las vacunas Sputnik V desde Rusia.

En la Ciudad de Buenos Aires hay un total de 24.300 trabajadores y trabajadoras de la Salud públicos y privados que, hasta el día de hoy, recibieron la vacuna elaborada por el Instituto Gamaleya. De acuerdo al esquema de vacunación, la Sputnik V posee dos componentes que deben ser aplicados luego de un intervalo mínimo de 21 días. Y si bien el primer grupo de profesionales de la Salud --compuesto en su mayoría por terapistas, personal que trabaja en laboratorios que manejan muestras de covid-19, médicos y médicas de guardia y choferes de ambulancia-- ya están recibiendo la segunda dosis, aún quedan más de 100 mil profesionales de la Salud que aún no recibieron ninguna dosis.

"El ritmo de la vacunación dependerá de cuántas vacunas ingresen de Rusia esta semana", indicaron desde el Ministerio de Salud porteño a Página/12. Esta respuesta se aplica tanto para la primera como la segunda etapa, lo que significa que, hasta que el gobierno porteño no sepa cuántas vacunas recibirá de parte del tercer cargamento que llegará el jueves de Rusia, no definirán un calendario de vacunación para les profesionales de Salud que faltan y, en una segunda instancia, para les mayores de 70 años. Según indicaron voceros desde la cartera, la Ciudad de Buenos Aires ha recibido "un 8 o 9 por ciento de lo que llega en el cargamento". Así que si el vuelo de Aerolíneas Argentinas que el jueves regresa de Rusia trae efectivamente las 220 mil dosis nuevas, se podría esperar que la Capital Federal reciba cerca de 20 mil dosis.

Finalizada la primera etapa, la Ciudad continuará el esquema fijado por Nación y pasará a vacunar a los adultos mayores de 70 años y a las personas que residan en geriátricos. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad aún no cuenta con un sistema de turnos online. Se informó que planea habilitar un sistema de inscripción virtual apenas confirme la cantidad de vacunas que dispondrá. Sólo entonces, y ni un minuto antes, el gobierno porteño pondrá en funcionamiento el sistema de preinscripción.

Esta decisión fue duramente cuestionada por varios sectores de la ciudadanía porteña, y hastra circulan campañas en redes reclamando por la creación de un registro voluntario. La oposición también denunció en varias ocasiones el silencio que la gestión de Rodríguez Larreta ha mantenido alrededor del plan de vacunación. "Es inexplicable que no haya información ni promoción de la vacunación, de la inscripción, que la gente no sepa", denunció el martes el senador Mariano Recalde. "Todo esto se mezcla con una campaña antivacunas que solo busca hacer daño, y los responsables del gobierno porteño, al no promover la vacunación, parecieran ser cómplices", aseguró.

Para esta segunda etapa, el gobierno porteño habilitará unas 28 postas sanitarias extrahospitalarias con 180 puestos ubicadas en clubes, edificios de gobierno y centros culturales. Estos puestos estarán destinados a las 460 mil personas mayores que viven en la Ciudad, así como a 17 mil adultos mayores que residen en 498 geriátricos. Según indicó el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud porteño, Gabriel Battistella, cada puesto puede administrar unas 70 dosis diarias. Se calcula que en cada posta habrá entre 5 y 15 puestos de vacunación, pero existen también "superpostas" que tendrán entre 15 y 30 puestos, como el Centro Cultural Recoleta y las sedes de River y San Lorenzo.

Finalizada la segunda etapa, para la cual aún no hay fecha, el paso siguiente será vacunar a los y las mayores de 60 años y a las personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Este miércoles por la mañana, el Ministro de Salud, Fernán Quirós, brindará una conferencia de prensa en la que detallará como continuará avanzando la campaña de vacunación en la Ciudad.

