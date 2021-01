Ricardo Merlo: "la única manera de seguir es con Conte"

Desde Roma.Mientras el gobierno italiano sigue afrontando una crisis que por ahora no ha encontrado solución, el grupo del Senado llamado Europeístas, del que forma parte el MAIE (Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior) uno de cuyos miembros fundadores es el ítalo- argentino Ricardo Merlo, podría transformarse en uno de los ejes de la balanza entre los senadores opositores y aquellos a favor del primer ministro Giuseppe Conte. La clave es atraer nuevos senadores al grupo.

Es que para poder gobernar, en Italia una alianza de gobierno debe contar con mayoría de votos en las dos Cámaras. Y hasta ahora, la coalición que sostiene a Conte - Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Partido Democrático (PD) y Libres e iguales (LEU) además de los Europeístas- cuenta con mayoría sólo en Diputados pero no en el Senado, luego de que Matteo Renzi decidiera salirse de la alianza de gobierno hace poco más de 10 días con su partido Italia Viva (Iv) y provocar la crisis.

En una entrevista con Página/12, el senador y subsecretario de Relaciones Exteriores Merlo, explicó cuáles son sus objetivos y preocupaciones y qué le plantearon los Europeístas al Presidente Sergio Mattarella, quien los recibió el jueves como parte de la ronda de consultas con el mundo político para resolver la crisis.

-¿Cómo anduvo el encuentro con el presidente Mattarella?

-Le dijimos al presidente básicamente que nosotros creemos que la única manera de seguir es con esta legislatura (sin ir a elecciones), seguir con Conte como primer ministro. No vemos otra posibilidad.

-Al salir del encuentro con Mattarella usted dijo que su grupo piensa que hay que ampliar la mayoría de gobierno “sin excluir a nadie”...

-Si si, porque yo no digo que acá hay que excluir a alguien. Lo que pasa es que si Iv vuelve a la coalición , capaz que una parte del M5S se va. Entonces no se puede armar una mayoría. Yo he escuchado algunas versiones que dicen eso. Si vuelven 15 y se van 16 no es ninguna solución. Asi que vamos a ver cómo evoluciona

-¿Esto quiere decir que el nuevo gobierno debería quedar abierto a alianzas con la derecha, la Liga de Matteo Salvini, o Forza Italia de Silvio Berlusconi, entre otros?

-No, absolutamente no. Nosotros queremos seguir con la mayoría de centroizquierda y ampliarla a parlamentarios individualmente o a Iv, que era parte de la coalición. Si no se logra, se va a votar.

-Si Conte no fuera aceptado para un tercer gobierno ¿los Europeístas tienen alguna otra propuesta?

-No. Nosotros no pensamos en otra persona. Queremos agotar este momento. El presidente de la República es el que deberá decidir y dirá que hacer. Y nosotros en base a eso tomaremos una decisión.

-Si Conte es propuesto para un nuevo gobierno ¿conseguiría los votos necesarios en el Parlamento?

-Depende de Renzi. Renzi podría entrar en la coalición otra vez y votarlo. La coalición se reestructuraría para seguir adelante. Nosotros vamos a hacer lo que decida el primer ministro. Si Conte no se opone, nosotros no nos opondremos.

-¿El grupo de los “Europeístas” ( en realidad llamado Europeístas Maie Centro democrático) podría ser un punto de atracción, digamos un imán, para atraer a todos aquellos senadores disconformes con la actitud del propio partido en esta crisis?

- Sin duda. Pero para eso necesitamos tiempo. Claro, puede pasar. Si mañana vienen 10, cambia todo. Pero esto no lo sabemos. Hay que esperar. Esperar para ver si el presidente Mattarella le encarga el gobierno a Conte o a otro. Hay que ver también lo que piensa Italia viva.

-¿Cuántos senadores más, aparte de los 10 de ustedes, necesitaría la alianza de gobierno para tener mayoría en el Senado?

- Para tener en un margen de seguridad, sin Italia Viva, necesitaríamos cinco o seis senadores más.

-La prensa habla de varios senadores disconformes con sus partidos que se irían…

-Del dicho al hecho hay todo un trecho …

-Según algunas encuestas recientes, Italia Viva quedaría fuera del Parlamento en caso de elecciones…

-Si no encuentran la manera de formar parte de un gobierno, ellos se van de la política porque no representan a nadie. Les convendría formar parte de cualquier gobierno.

-Usted ha formado parte de este gobierno como subsecretario de exteriores desde 2018. ¿Cuál es el balance que hace de los dos gobiernos de Conte, el primero con La Lega y el segundo con el PD?

-Absolutamente positivo por Conte, por cómo ha llevado adelante el gobierno, por cómo ha gestionado la pandemia, también por la política internacional y nuestra inserción en Europa, la relación con el mundo. El balance es positivo.

- ¿Fueron iguales los dos gobiernos?

No, no. Este gobierno tiene mayor sensibilidad social y yo me siento más cómodo en un gobierno que pone adelante de todo la justicia social.

-¿Cuáles son las cosas más urgentes que deberá hacer el próximo gobierno?

-Vacunaciones, gestión de la pandemia y un plan de relanzamiento económico con el dinero que da Europa a través del Recovery Fund.

Ricardo Merlo ha sido el primer ítalo-argentino, elegido en el exterior como miembro del Senado italiano (lo había sido antes como diputado) y como subsecretario de Relaciones Exteriores desde 2018. Ex soldado en Malvinas y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador de Buenos Aires donde estudió.

Merlo terminó la entrevista enviando un saludo a los argentinos: “Un saludo a todos los italianos de Argentina y a todos los argentinos porque Argentina es un país hermoso. La verdad es que uno cuando está en el exterior, lo extraña”.