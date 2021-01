Bien lejos de la derecha

Histórica articuladora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la porteña Julia Martino es candidata a secundar a Eduardo Di Pollina en la conducción del Partido Socialista en la propuesta del sector Convergencia. "Siempre en CABA y desde hace un tiempo no acordamos con la política de alianzas que viene llevando sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que en la última eleccón fue con Mauricio Macri para presidente y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno", sostuvo la dirigente en diálogo con Rosario/12. Martino subrayó que "el socialismo no tiene absolutamente nada que ver con la derecha. Al contrario, históricamente hemos aportado en un sentido progresista, por los derechos sociales, la distribución de la riqueza. No tenemos nada que ver con la derecha que defiende los grandes intereses económicos".

Martino subrayó que la política de alianzas del partido en su ciudad -conducido por Roy Cortina- "va en contra de lo que el socialismo siempre defendió. Tenemos una historia en la ciudad de Buenos Aires, siempre en defensa del espacio público, entre otros principios".

Por el acuerdo con Juntos por el Cambio, un importante sector de militantes de CABA pidió la intervención al distrito. "Hubo sectores importantes, con dirigentes importantes que llegado el caso votaron en contra de esta intervención. Creemos que el Partido Socialista tiene que retomar una línea política clara de izquierda, democrática, federal, tomando el ejemplo de los movimientos sociales", afirmó Martino, y subrayó que a partir de su participación en la campaña aprendió "otras formas de construcción. Aprendemos a organizarnos de otra manera, con construcciones transversales, federales, colectivas, que logran meter los temas en la agenda pública. El socialismo forma parte de estos movimientos. En la lista que hemos conformado en Convergencia que encabeza Eduardo Di Polina tenemos grupos de compañeras y compañeros que participan en los movimientos sociales, no solo en el feminismo, sino en defensa de la escuela pública, en el ambientalismo, en los derechos de las personas con discapacidad".