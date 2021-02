Sindicatos y organizaciones sociales le exigieron a Horacio Rodríguez Larreta "un plan serio de vacunación"

Organizaciones sindicales y sociales de la Ciudad de Buenos Aires le reclamaron al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "un plan serio" de vacunación contra el coronavirus en el distrito. Se movilizaron frente a la sede de la Jefatura de Gobierno, en Uspallata al 3100, donde dieron una conferencia de prensa.

"¿Cómo se va a dar protección para los compañeros taxistas que están todos los días en la calle brindando un servicio? ¿Cómo se va a vacunar a los colectiveros, o a los guardavidas que están trabajando en las colonias de vacaciones, en condiciones deplorables y a merced de la enfermedad?", preguntó el titular de ATE Capital, Daniel Catalano. "¿Cómo se va a garantizar la protección a los auxiliares de la educación que deben abrir las escuelas? ¿Como se va a garantizar que los trabajadores de la salud puedan completar su vacunación? Hoy todavía el personal de enfermería no fue vacunado en su totalidad en los hospitales públicos. El personal de salud sigue siendo sometido al abandono de Horacio Rodríguez Larreta", dijo.

Catalano planteó que no debe haber "más muertes evitables. Queremos responsabilidad política, responsabilidad económica y responsabilidad social. Para eso Rodríguez Larreta tiene que madurar".

Las críticas contra el jefe de gobierno porteño apuntan a que la Ciudad no tiene ni siquiera una página web donde inscribirse para recibir la vacuna. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, argumentó sobre el punto que la provisión de vacunas "no está garantizada" y que por esto la Ciudad va a abrir el registro de manera limitada, por etapas o grupos. Pero eso, obviamente, evita que la idea de vacunarse sea difundida por el Estado, fortaleciendo las posturas antivacunas. Para cubrirse, Juntos por el Cambio descarga sobre el gobierno nacional la responsabilidad de no estar organizando la campaña de inmunización.

"Obviamente que las organizaciones sociales y sindicales acompañaremos un plan de vacunación contra el coronavirus, pero hoy no lo hay y es por eso que exigimos que el Gobierno de la Ciudad ponga en marcha en forma urgente el operativo", señaló Pablo Francisco, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera).



"Necesitamos un plan de vacunación serio. Larreta debe hacerse cargo de las necesidades de quienes habitamos esta ciudad y ponerse al frente de promover e incentivar la vacunación para terminar con la pandemia", demandaron los convocantes. Trabajadores estatales de ATE, judiciales (Sitraju), docentes (UTE, Feduba), periodistas (Sipreba), trabajadores del subte y de la economía popular, entre otros, estuvieron en la movilización. El reclamo tuvo expresión en las redes con el hashtag #YoMeQuieroVacunarEnLaCiudad.