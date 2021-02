De cuidadora a internada

Fue a cuidar a su madre internada y terminó ella misma hospitalizada después de resultar herida por un desperfecto en uno de los ascensores del Sanatorio Güemes de Rosario. La mujer tiene 40 años y ahora es su hermana hermana la tiene que cuidar a ambas, ya que su madre padece cáncer y la damnificada afronta problemas óseos.

El hecho ocurrió ayer a la mañana, cuando el ascensor enganchó parte de una puerta del primer piso y terminó lastimando a la mujer. Como consecuencia de esa situación, la mujer quedó internada en observación junto a su madre, que está hospitalizada en ese lugar por una enfermedad.

"Me llamaron para decirme que mi hermana había tenido un accidente y me explicaron que se había caído el ascensor", comentó la hermana de la mujer que se accidentó en el sanatorio. Y precisó: "Ella me contó que la puerta se le vino encima, el ascensor se hizo pedazos y a ella la tuvieron que levantar entre cuatro personas".

Por su parte, Cristian, un empleado de mantenimiento del sanatorio, comentó: “Venía bajando desde el primero, enganchó la tijera de la puerta con la cabina del ascensor y eso golpeó a la señora; se saltó el perno de la guía y enganchó el umbral de abajo”.

La paciente tuvo que ser sometida a una tomografía para corroborar si el golpe sufrido le provocó una lesión en una de sus vértebras. Mientras tanto, guarda reposo en la misma sala donde está internada su madre.

En tanto, su hermana contó que la damnificada "tiene un problema de huesos congénito, pero lo que sucedió es un problema de mantenimiento del ascensor. Hace once días que estamos acá y notamos problemas constantemente".

A su vez, evaluó iniciar acciones legales contra el sanatorio por el accidente que padeció su hermana. "Filmé todo porque le complicaron la existencia. Ella cuida pacientes y cobra la mínima. Si sale en silla de ruedas no puede trabajar más", aseguró.