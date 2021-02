Globos de Oro: estas son las películas nominadas

Tarde pero seguro, la temporada de premios de Hollywood empieza a levantar temperatura luego de las postergaciones obligadas por la pandemia. Este miércoles por la mañana, dos meses más tarde que lo habitual, las actrices Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson anunciaron las nominaciones para la 78° edición de los Globos de Oro, cuyos ganadores se conocerán durante una ceremonia virtual que se realizará el domingo 28 de febrero con la conducción de las comediantes Tina Fey y Amy Poehler, quienes repetirán, aunque esta vez de manera remota, el rol que ocuparon por última vez en 2015. Como favoritas parten Mank y El juicio de los 7 de Chicago, con seis y cinco nominaciones, respectivamente, seguidas por las aquí inéditas Promising Young Woman, The Father y Nomadland, todas con cuatro, mientras que un escalón más atrás está Borat Subsequent Moviefilm, con tres. Gane quien gane dentro de poco más de tres semanas, Netflix ya puede darse por satisfecho al encabezar con holgura la lista de nominaciones por estudio, con un total de 42 entre series y largometrajes, seguido muy de lejos por Amazon (diez) y Hulu (nueve).

Es sabido que los reconocimientos organizados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HPFA, por sus siglas en inglés) mantienen una histórica (y por momentos inexplicable) división entre Drama y Comedia y/o Musical en varias ternas, entre ellas Mejor Película y los rubros interpretativos protagónicos. Este año, ante la ausencia de pesos pesados en la segunda subcategoría (en la última edición aquí había estado, por ejemplo, Érase una vez en... Hollywood, de Quentin Tarantino), toda la atención recaerá entre los títulos que se disputarán los apartados dramáticos. En el de Mejor Film, por ejemplo, estarán las principales contendientes: Nomadland (a estrenarse aquí el 15 de abril), The Father, Promising Young Woman (ambas sin fecha en estos pagos) y el doblete de Netflix (ya disponible para su visionado) Mank y El juicio…. Entre las comedias sorprendió la presencia de Borat, que en el rubro principal se las verá frente a Hamilton (Disney+), El baile (Netflix), la inédita Palm Springs (fue un lanzamiento de la plataforma Hulu, que no opera en la Argentina) y Music, debut en la realización de largometrajes de la cantante SIA, que se verá desde el próximo jueves en el cine virtual de Cinemark Hoyts.

Donde no hay distinción de género es en Dirección, que por primera vez en la historia de este premio tiene una mayoría femenina. Las mujeres ternadas son Emerald Fennell por Promising Young Woman, Regina King por Una noche en Miami (disponible en Amazon) y Chloé Zhao por Nomadland. Las primeras dos provienen de la actuación (la británica Fennell es conocida por su papel de Camilla Parker Bowles en la serie The Crown) y lograron la nominación con sus respectivas óperas primas. Zhao, nacida en Beijing​ aunque radicada en Estados Unidos, tenía solo dos largos previos. No les será fácil frente a los veteranos David Fincher por Mank y el reputado guionista devenido en realizador Aaron Sorkin por El juicio…. Y hablando de guiones, resulta llamativo que este rubro tenga los mismos cinco títulos que Mejor Film en Drama, otro síntoma de la mayor relevancia de esta subcategoría por sobre Comedia y/o Musical.

Los rubros interpretativos dejaron varias sorpresas. Se destacan dos: por un lado, la única nominación de un título del que se esperaba más como la extraordinaria El sonido del metal (Amazon), en este caso para el igualmente extraordinario Riz Ahmed como Actor protagónico en Drama. ¿Los otros contendientes? El fallecido Chadwick Boseman por La madre del blues (Netflix), Tahar Ramin por The Mauritanian y otros dos que saben de qué se trata ganar premios como Anthony Hopkins por The Father y Gary Oldman por Mank. La otra sorpresa es Sacha Baron Cohen, que tuvo que volverse obvio y subrayado para conseguir el beneplácito de los electores. El otrora políticamente incorrecto comediante buscará un doblete como Actor protagónico de comedia por Borat y de Reparto por El juicio... Tiene más chances en la primera, dado que comparte rubro con James Corden por El baile, Lin-Manuel Miranda por Hamilton, Andy Samberg por Palm Springs y Dev Patel por The Personal History of David Copperfield, mientras que en la segunda parece ubicarse a la sombra de Bill Murray, en lo que fue la única nominación de On the Rocks, de Sofía Coppola. También están Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, Jared Leto por The Little Things y Leslie Odom, Jr. por One Night in Miami.

El de Baron Cohen no es el único doblete de este año, dado que Olivia Colman está presente en entre las mujeres nominadas en Actriz de Reparto por The Father y su protagónico en la serie de The Crown. Pero no parece que pueda conseguirlo, dado que en el primer apartado se enfrentará a la reaparecidas Jodie Foster por The Mauritanian y Glenn Close por Hillbilly, una elegía rural, además de Amanda Seyfried por Mank y la jovencita Helena Zengel por Noticias del gran mundo, otra película con más suerte en los pronósticos previos que en los hechos (de hecho, omitieron como actor a Tom Hanks, un auténtico sacrilegio en la religión de las alfombras rojas).

Quien también intentará llevarse dos estatuillas es Anya Taylor-Joy, presente en Actriz de Comedia por Emma y de Miniseries gracias al papel estelar de Gambito de dama, siempre y cuando se imponga a Maria Bakalova por Borat, Kate Hudson por Music, Rosamund Pike por I Care a Lot, y otra que vuelve a los primeros planos como Michelle Pfeiffer por French Exit. Por su parte, Mejor Actriz en Drama se presenta como un mano a mano entre Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Promising Young Woman, mientras que un paso atrás parten Viola Davis por La madre del blues, Andra Day por The United States vs Billie Holiday y Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer.