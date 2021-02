Robo en la sede de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora de Tucumán

La Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora de Tucumán denunció que su sede fue “violentada” y consideró que no se trató de “ladrones comunes” porque se limitaron a robarles “lo más preciado –por lo simbólico– de las Madres”, en referencia a una larga bandera argentina con las fotos de sus seres queridos desaparecidos. El organismo denunció el robo en un comunicado en el que advirtió que “no lograron ni lograrán nuestro silencio”. Su presidenta, Mabel Montero, señaló a Página/12 que “para nosotras es un momento histórico porque hemos empezado a actuar políticamente en la provincia y eso no les debe haber gustado”, en referencia a su participación en la secretaría de derechos humanos de las 62 Organizaciones Peronistas de Tucumán. Ante la visita del presidente Alberto Fernández, prevista para el martes, Montero se esperanzó en poder “agradecerle todo lo que hace, aunque no todo lo que brilla es oro”.

“Con profunda tristeza e indignación”, arranca el comunicado de Madres, que “informa a la comunidad política que nuestra sede ha sido violentada”. “Las crónicas policiales suelen caracterizar a estos hechos como las obras de ‘manos anónimas’. Pero en este caso, verificados los elementos faltantes en la sede, podemos asegurar que estos ‘anónimos’ no fueron ladrones comunes sino que el modus operandi de los autores denuncia la existencia de una mano traviesa que pretende acallar con esta maniobra intimidante la tarea que a diario realizamos”, advierte. Luego explica que “nos robaron lo más preciado –por lo simbólico– de las Madres: nuestra BANDERA, la misma que con orgullo y dignidad lucimos en las marchas, con los rostros sagrados de nuestros detenidos-desaparecidos”. Reivindica la lucha por Memoria, Verdad y Justicia “pero también –fieles a los principios que nuestros detenidos-desaparecidos nos legaron– acompañando al Pueblo en su lucha por lograr una patria justa, equitativa y solidaria”. “¡Patria si, Colonia no! HLVS”, concluye.

“Pusimos ‘manos anónimas’ porque nos quieren hacer creer que pudieron haber sido ladrones, pero la puerta estaba cerrada y no tenía signo de haber sido forzada. Evidentemente han abierto y cerrado, como es costumbre en ellos”, relata Montero, que descubrió el hecho el miércoles cuando fue a limpiar la sede del organismo.

Ante la consulta sobre el contexto del episodio, aclara que “para nosotras es un momento histórico porque hemos empezado a actuar políticamente en la provincia y a varios no les debe haber gustado”, en alusión a su participación como referente de Madres en la secretaría de derechos humanos de las 62 Organizaciones Peronistas locales, que “se han puesto al frente de los reclamos de la clase trabajadora”, destaca. “Nuestra orgánica repudia enérgicamente las maniobras oscuras y robo de la bandera que padecieron nuestras compañeras/os de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Tucumán que con orgullo y dignidad lucían en sus marchas”, expresaron desde ese espacio.

“Los derechos humanos no pasan sólo por rememorar y buscar justicia para nuestros detenidos desaparecidos sino también por el derecho a la salud digna, al trabajo digno, a la vivienda, a comer bien, y acá muchas cosas están fallando. Acá es verso lo de Precios Cuidados, es verso que no va a haber aumento de luz y gas como ha dicho el presidente, acá todo sigue igual, inclusive quieren llevar el boleto a cien pesos”, explica Montero.

“Seguramente han pensado que llevándose la bandera me van a callar pero se han confundido: vamos a seguir denunciando porque esos eran los ideales de nuestros hijos y nuestros compañeros detenidos-desaparecidos que el genocidio nos arrancó. Me ha dolido (el robo) y todavía no he salido a la calle, pero no me van a callar. Fui y soy militante peronista, entonces les molesta que digamos todo lo que hay que decir. Es un mensaje claro, porque no se llevaron otras cosas”, destaca. Apunta que en el lugar había mercadería en bolsones para repartir, tarea demorada por las lluvias, y que “también estábamos preparando un ropero comunitario”. La sede de Madres está ubicada en calle Charcas 31 de la capital tucumana, en el expredio ferial norte, cerca de la terminal de ómnibus. “Hemos conseguido esa sede en el gobierno de Néstor Kirchner”, recuerda con orgullo.

Montero anticipa que “vamos a rehacer la bandera y vamos a hacer un acto para reponer lo que nos sacaron, porque es nuestra bandera de lucha”, y se esperanza con poder acercarse a Alberto Fernández el martes cuando visite Tucumán. “Le vamos a dar la bienvenida y agradecer por todo lo que hace, aunque no todo lo brilla es oro”, advierte.