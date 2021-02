Alberto Fernández llamó "profetas del odio" a quienes buscan enfrentarlo con el campo

El presidente Alberto Fernández afirmó esta tarde que "la mejor Argentina es la que ampara, no la que ajusta", consideró que "hay que prestarles menos atención a los profetas del odio" que impulsan un enfrentamiento entre el Gobierno y el campo y crítico a la oposición por sostener que su Gobierno "había comprado vacunas para envenenar a la gente".



En una conferencia de prensa desde Tucumán, donde encabezó una reunión con industriales y representantes de sindicatos del NEA y NOA, el jefe de Estado reiteró su preocupación por el aumento de precios, en productos textiles y alimentos, y señaló que es un discusión que "históricamente repetimos"

"Hay que producir más y hay que cuidar a la gente. El caso de la industria textil se puede aplicar a los alimentos, y ahí el problema es mucho más grave. Cuando decimos que hay que cuidar los precios de los alimentos que consumen los argentinos uno habla de cuidar el bolsillo de la gente", subrayó.

En otro tramo de su discurso, el máximo mandatario destacó que su prioridad es "cuidar la mesa de los argentinos", al tiempo que enfatizó que "uno no quiere ejercer la espada del poder, lo que uno quiere creer es que vive en una sociedad capaz de contemplar la experiencia y entender que no puede tropezar una y otra vez con la misma piedra".



"Me pregunto por qué cíclicamente la Argentina debate lo mismo. ¿Cuándo va a ser el momento que hayamos aprendido que no podemos repetir una y otra vez la misma experiencia? ¿No alcanza enfrentar una pandemia para entender que no podemos seguir con la misma lógica de siempre?", cuestionó.



A raíz de sus recientes dichos sobre la posibilidad de aumentar las retenciones en una entrevista exclusiva con Página|12 y el canal de noticias IP, el Presidente indicó que hay que poner el foco en una construcción "a través del diálogo" mientras que hay que "prestar menos atención a los profetas del odio que cuando uno dice 'quiero preservar la mesa de los argentinos' ellos leen 'promueven una nueva pelea con el campo'".



Y continuó: "Y cuando uno dice 'queremos revisar la ley de biocombustibles' ellos leen 'quieren terminar con los biocombustibles', cuando decimos queremos revisar, es queremos hacerlo mejor, queremos que produzcan más y den más trabajo. Eso quiere decir".

"No me peleo con nadie: ni con los textiles, ni con los que producen trigo, maíz, ni las aceiteras ni los ganaderos. Lo que digo es la verdad. Expreso mi preocupación por la gente que está en una situación más delicada. Yo quiero creer que vivo en una sociedad que les presta atención a los que están mal para que no padezcan más", recalcó.



Parte de su exposición estuvo dedicada a la campaña de vacunación puesta en marcha y a las críticas de la oposición: "Me asusta que impregnen mentiras en los argentinos. Hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial, había comprado unas vacunas para envenenar a la gente. Y ahora me piden que consiga veneno para todos los argentinos. Yo no sé cómo pasó".

Asimismo, opinó que es momento que los que producen, los que trabajan y el Estado puedan unir sus fuerzas con el objetivo de cumplir una tarea central de la política: hacer más tranquila la vida de los ciudadanos.

En cuanto a la situación económica, Fernández informó que desde el tercer trimestre del año pasado "se volvió a poner en marcha la economía, con una recuperación clara", y precisó que "existe un crecimiento muy vigoroso, muy fuerte, muy rápido, que nos expone a un segundo dilema: la suba de precios".

Hacia el final de la conferencia, habló sobre el Norte argentino y sostuvo que se trata de una "región históricamente abandonada por la Argentina" por eso llamó a "de una vez por todas integrarla a la Argentina".

"Nosotros no creemos que la mejor Argentina es la excluye, sino la que ampara. No creemos que funciona la Argentina que ajusta. La Argentina que mejor funciona es la que contiene a todos y les da un lugar para desarrollarse y crecer. En esa Argentina el Norte es prioritario porque las políticas sucesivas que se han dado lo dejaron en un estado de abandono absoluto", advirtió.

Y concluyó: "No soy amigo de lo que el Papa llama la teoría del descarte. Yo no creo que a la Argentina le sobren argentinos, sino voluntad y ética de muchos para poner en marcha una Argentina más justa".